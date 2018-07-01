SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 12:48

Sınava giderken otomobille yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde üniversite yerleştirme sınavına yetişmeye çalışan genç, otomobille bir yayaya çarptı.

Sınava giderken otomobille yayaya çarptı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’un Bafra ilçesinde üniversite yerleştirme sınavına yetişmeye çalışan genç, otomobille bir yayaya çarptı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınava gireceği Kızılırmak Lisesine yetiştirmeye çalışan Recep K. (20) idaresindeki 55 JJ 284 plakalı otomobil, Çuvacı mevkiinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Muhammet B.’ye (73) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince sınava gireceği okula bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku