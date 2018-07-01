Sınava giderken otomobille yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde üniversite yerleştirme sınavına yetişmeye çalışan genç, otomobille bir yayaya çarptı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınava gireceği Kızılırmak Lisesine yetiştirmeye çalışan Recep K. (20) idaresindeki 55 JJ 284 plakalı otomobil, Çuvacı mevkiinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Muhammet B.’ye (73) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince sınava gireceği okula bırakıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.