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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:38

Taşçı: “4,5 yılda önemli bir mesafe kat ettik”

İstiklal Mahallesi sakinleriyle buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4,5 yıllık görev sürecimizde 87 projeyi Atakum’la buluşturduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri mahalle...

Taşçı: '4,5 yılda önemli bir mesafe kat ettik”
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İstiklal Mahallesi sakinleriyle buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4,5 yıllık görev sürecimizde 87 projeyi Atakum’la buluşturduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri mahalle buluşmalarında Atakumluların talep ve önerilerini dinleyen, ilçede hayata geçirilen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişlerinde bulunan Başkan İshak Taşçı, İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Taşçı, Karadeniz’in en gözde kentleri arasında olan Atakum’un değerine değer katacak kapsamlı projeleri, Atakumluların talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Taşçı, “Göreve başladığımızda ilçemizde olmayan birçok hizmeti 4,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir bir vatandaşlarımızla buluşturduk. Önceden devletin sağlık imkânlarından faydalanmak için ilçeden ayrılmak zorunda kalan Atakumlular, artık Atakum’un en merkezi noktasında Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasından faydalanıyor. Hamam ihtiyacını Atakum’da gideriyor. Modern bir canlı hayvan pazarında kurbanlık satın alıyor. Noter hizmetini kendi ilçesinde alıyor. Gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlarımız, ekonomik özgürlüklerine kavuşuyor. Atakum sadece sağlıklı bireyler için değil, dezavantajlı gruplar için de ‘engelsiz kent’ olma yolunda çok büyük mesafeler kat etti. İlçemize kazandırdığımız sosyal alanlar, düzenlediğimiz festivaller, Samsun turizmine kazandırdığımız turistik tesislerle birlikte Atakum, Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geldi” diye konuştu.

Atakum’daki yenilenme ve gelişimin her alanda fark edildiğini ifade eden İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Tonya, “Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bizlerle sürekli irtibat halinde olarak mahallemizi her zaman daha da iyiyle buluşturmak için çabalıyor. Bunu da bize, icraatlarıyla hissettiriyor. Hayata geçirdikleri her projenin öncesinde bizlerin fikirlerini alan ve ilçemizin mahallelerini önemli hizmetlerle buluşturan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya, İstiklal Mahallemizde hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
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