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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:20

Taşçı: “56 mahallemizin tamamında kapsamlı çalışmalar yapıyoruz”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hizmette eşitlik ilkesinden hareketle, 56 mahallenin tamamında kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.Başkan İshak Taşçı, “Mahalle Buluşmaları” kapsamında Aslandamı Mahallesi sakinleriyle...

Taşçı: '56 mahallemizin tamamında kapsamlı çalışmalar yapıyoruz”
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Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hizmette eşitlik ilkesinden hareketle, 56 mahallenin tamamında kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan İshak Taşçı, “Mahalle Buluşmaları” kapsamında Aslandamı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ulaşılabilir olmayı önemsediğini ifade eden Başkan Taşçı, “İlçe halkımızla sürekli bir arada olmaya çalışıyorum. Her çarşamba gerçekleştirdiğimiz halk günlerinde belediyemize gelen hemşehrilerimle görüşüyorum. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanarak gelen her mesaja cevap vermeye özen gösteriyorum. Herhangi bir yolla bize ulaşamayan vatandaşlarımızla da, gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarında bir araya gelerek sorunlarına çözümler üretiyoruz. 200 bini aşan nüfusuyla Atakum ilçemizde yaşayan her ferdin sorununu sorunumuz olarak görüyor ve çözüm üretme noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

4,5 yıllık görev süreçleri boyunca hayata geçirdikleri 87 projenin her birini vatandaşların talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini ifade eden Taşçı, “Atakum, Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin değişim ve gelişimine öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rekor düzeyde artan nüfusumuza hizmet götürürken, bu hizmetlerin asıl sahibi olan Atakumluların fikir ve taleplerine göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı da ilçemizin yönetimine dahil ediyor, söz sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz. Düşünce, talep ve önerileriyle bizlere destek veren tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Atakum’da sağladığımız vatandaş-belediye işbirliği ile birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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