Taşçı: “Atakum’da kırsal mahalleler daha modern bir görünüme kavuştu”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 28 yerleşim alanında yaptıkları çalışmalarla alt yapıyı iyileştirdiklerini, üst yapıyı da gerçekleştirdikleri kilitli parke uygulamalarıyla daha modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Düzenledikleri Mahalle Buluşmalarında Atakumlularla bir araya gelerek vatandaşların fikir, talep ve önerilerini dinleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hemşehrilerimizin her sıkıntısını kendi derdimiz olarak görüyor, taleplerini hızla çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz. Bu anlamda her fırsatta Atakumlu hemşehrilerimizle bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerçekleştirilen Mahalle Buluşmalarıyla Atakumluların fikir, talep ve önerilerini dinliyor. Gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, “Hemşehrilerimizin istekleri bizim için her şeyden önemli. Bütünşehir yasasıyla birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 28 yerleşim alanında, göreve gelir gelmez başlattığımız çalışmalarla alt yapıyı iyileştirdik, üst yapıyı ise gerçekleştirdiğimiz kilitli taş parke uygulamalarıyla daha modern daha güzel bir görünüme kavuşturduk. Kamalı Mahallemizde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen diğer 27 mahallemizde olduğu gibi, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara fikirleriyle ve destekleriyle katkı sağlayan Atakumlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kamalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların mahalle sakinlerinin yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden Kamalı Mahalle Muhtarı Ramazan Elkit, “Atakum Belediyesi tarafından 4,5 yıldır gerçekleştirilen çalışmalarla mahallemiz daha da yaşanılabilir bir hale geldi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın ‘Örnek Köy’ projesi kapsamındaki 9 mahalleden biri olan mahallemizde gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla çamurlu yollardan kurtulan mahallemiz, yol ve kaldırımlarıyla modern bir görünüme kavuştu. Bugüne kadar kendisine ilettiğimiz her talebimize karşı duyarlı davranan başta Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı olmak üzere Kamalı Mahallemizde emeği geçen tüm Atakum Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.