Taşçı’dan OMÜ’lülere davet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Topluluğu ile ortaklaşa düzenledikleri ‘Kampüste Şenlik Var 2. Açık Hava Sinema Günleri’ne tüm OMÜ öğrencilerini davet eden Atakum Belediye Bşakanı İshak Taşçı, “OMÜ öğrencisi kardeşlerimi bize ailelerinin emaneti olarak görüyor. Her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyorum. Bu anlamda öğrenci kardeşlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir festival organize ettik. 19 öğrenci topluluğunun stant açarak çeşitli gösteriler sergileyeceği şenlikte, her gün Türk sinemasının birbirinden güzel eserleri gösterimde olacak. 9-10-11 Ekim tarihleri arasında, 3 gün boyunca sürecek olan festivalimiz, OMÜ Yaşam Merkezi önünde gerçekleşecek. Kurulacak stantlarda gün boyu sürecek etkinliklere ve her akşam gerçekleşecek film gösterimleri ile çeşitli eğlencelere tüm Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi kardeşlerimi davet ediyorum” şeklinde konuştu.