Tekkeköy Belediyesi, usulsüz fiyat artışıyla ilgili denetimlerini sıklaştırdı

Tekkeköy Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ürünlerde usulsüz fiyat artışıyla ilgili yaptığı uyarıların ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Her ay belirli aralıklarla rutin denetimlerini sürdüren Tekkeköy Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerdeki gelişmeler üzerine ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı uyarı ve açıklamaların ardından ilçedeki yerel ve ulusal marketlerdeki denetimlerini arttırdı.

Türkiye’nin büyümesini engellemek adına dış güçlerin başlattığı ekonomik saldırılara dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine engel olmak isteyen dış kuvvetler darbe girişimleri, terör ve diğer faaliyetlerle başarılı olamayınca ekonomik saldırılara başladılar. Birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırılarında üstesinden geldik. Bizler de yerelde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek bu dış ekonomik saldırıları içte de fırsata çevirmek isteyen, usulsüz fiyat artışı yapan işletmelere karşı gerekli denetlemeleri yaptık" dedi.

"Usulsüz fiyat artışları mercek altında"

Ekonomik saldırıları fırsat bilerek vatandaşlara yüksek fiyattan ürün satmaya çalışanlara karşı gereken önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Togar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı uyarıların ve açıklamaların ardından zabıta ekiplerimiz ilçemizdeki yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere daha birçok yerde denetimlerini arttırdılar. Özellikle usulsüz fiyat artışı ve reyon ile kasa arasında fiyat farkı yapılıp yapılmadığı konusunda ürünleri titizlikle kontrol edildi. Vatandaşlarımız bu konulara dikkat etmeli ve her hangi bir usulsüzlük tespit ettiklerinde zabıta ekiplerimizle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Halkımızı aldatan veya haksız kazanç sağlayan işletmelere asla taviz yok, kimseye göz açtırmayacağız. Ekiplerimiz denetimler sırasında ürünlerin fiyat kontrolü, yerli malı logosu, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığını tek tek inceledi. Haksız kazancın önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alındı" diye konuştu.