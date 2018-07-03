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03 Temmuz 2018 Salı 16:18

Tekkeköy Belediyesinde eğitimler devam ediyor

Tekkeköy Belediyesi, personeline yönelik eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.Personelin motivasyonunu sağlamak, hizmette kaliteyi, verimliliği ve güvenilirliği artırabilmek, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek maksadıyla Tekkeköy...

Tekkeköy Belediyesinde eğitimler devam ediyor
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Tekkeköy Belediyesi, personeline yönelik eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.

Personelin motivasyonunu sağlamak, hizmette kaliteyi, verimliliği ve güvenilirliği artırabilmek, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek maksadıyla Tekkeköy Belediyesi eğitim ve seminerler düzenliyor.

Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim seminerinde Uzman Psikolog Zeliha Şahin “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri ile Madde Kullanımı Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” konularında bilgiler verdi.

Togar: “Eğitim ve seminerlere önem veriyoruz”

Personelin motivasyonunu arttırmak ve iş gücü verimini en üst seviyelere çıkartmanın yanında etkili iletişim gibi daha birçok amaçla her yıl belirli aralıklarla hizmet içi eğitimler düzenlediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim içinde birçok eğitim ve seminer düzenledik. Personelimize ve çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimiz ve seminerlerimiz farklı konular içerdiğinden her seminer personelimize yeni bir şeyler kazandırıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü ile birlikte organize edilen seminerin çalışanlara artılar kattığını söyleyen Togar, “Personelimizin iletişiminin daha da geliştirmek ve iş performansını arttırmanın yanında kurumsal yapının tam anlamıyla işlevlerini yerine getirmesi yönünden bu ve bu tür hizmet içi eğitimler önemli yer almaktadır. Alanında uzman hocalarımız belediye personelimize yapmış oldukları sunumlar ile önemli konuları bir kez daha yinelenmiş oldu. Hizmet içi eğitimlerde bizlere desteği olan hocalarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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