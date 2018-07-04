Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği tekrar canlanıyor

Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Selahattin Serkan Korkmaz oldu.Tekkeköy’deki birçok insanı yetiştiren merhum emekli öğretmen Tuğrul Çetin ile eşi Naciye Çetin tarafından 2004 yılında kurulan ve birçok...

Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Selahattin Serkan Korkmaz oldu.

Tekkeköy’deki birçok insanı yetiştiren merhum emekli öğretmen Tuğrul Çetin ile eşi Naciye Çetin tarafından 2004 yılında kurulan ve birçok yardım faaliyeti yürüten Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanlığına Selahattin Serkan Korkmaz seçildi.

Tekkeköy Yardımlaşma Derneği Yönetimi göreve başladı

Tekkeköy’e kendini adayan güzel insanların mirasını ve emanetini üstlendiklerini söyleyen Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği yeni başkanı Selahattin Serkan Korkmaz, “Bu dernek 2004 yılında kuruldu ve Tekkeköy’de çok önemli çalışmalar yürüttü. 2004 yılında derneği kuran Tekkeköy’deki birçok insanın öğretmenliğini yapan Tuğrul Çetin hocamızın vefatının ardından eşi emekli öğretmen Naciye Çetin hocamız derneğin başkanlığını yürüttü. Naciye hocamızın İstanbul’a taşınması ile dernek pasif duruma geçti ve kapanmanın eşiğine geldi. İlçemizin önde gelen isimleri ve Naciye hocamızın desteği ile ekip olarak derneği bizim almamız yönünde tavsiyeler oldu. Bizler de yönetim olarak Tuğrul hocamızın mirasını, Naciye hocamızın emanetini yaşatmak için bu göreve talip olduk. İnşallah güzel hayırlı işlere imza atarız. Yönetimdeki arkadaşlarımız hepsi Tekkeköy’e artı bir değer katmak için elinden geleni yapmaya hazır. İnşallah hayırlı işlere vesile oluruz. Bizleri destekleyen, bizlere bu görevi layık gören herkese bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Tekkeköy Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği Yönetimi şu şekilde:

Dernek Başkanı Selahattin Serkan Korkmaz, Başkan Yardımcısı Fatih Güngör ve Sadettin Küçükali, Genel Sekreter Mümin Sevilmiş ve Sayman Suat Kök.