Tekkeköy’de yol seferberliği

Tekkeköy Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kat kat arttırarak devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler, araç gereçler ve iş makineleri yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için seferber oldu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve çalışma ortamının daha uygun konuma gelmesiyle birlikte Tekkeköy Belediyesi ekipleri ilçenin her mahallesinde, her sokağında yol çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

“Tekkeköy tarihinin en büyük yol atağı sürüyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğümüze ait tüm iş makinelerimiz ve ekiplerimiz görevi ilk devraldığımız günden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, aydınlatma, doğalgaz gibi çalışmaları tamamlanan yollarımızın üst yapı çalışmalarını yaparak modern, standartların üzerine çıkartmaya devam ediyoruz. Dört yıldır aralıksız ekiplerimiz yollarda seferber oldu. İlçe tarihinin en köklü en kapsamlı çalışmaları ile ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Hafta sonları dahi tüm ekiplerimiz büyük özveri içerisinde vardiyalı olarak çalışıyor. Yine ilçemizin her köşesinde yeni imar yolları açarak yeni yerleşim yerlerinin oluşmasını ve ilçemizin farklı bölgelere doğru büyümesini sağladık" dedi.

Sıcak asfalt çalışmaları başladı

Beton, stabilize, taş parke gibi farklı malzemeler ile yürütülen yol çalışmalarının yanında sıcak asfalt çalışmalarının da başladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin her bölgesinde farklı malzemeler kullanarak sürdürmüş olduğumuz yol çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt çalışmalarımızı da ekledik. Yol medeniyettir anlayışı çerçevesinde en ücra bölgelerimize bile en kısa sürede ulaşmayı başardık. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da modern, gelişen, değişen geleceğin Tekkeköy’ü için durmadan, dinlenmeden aralıksız çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.