Tekkeköy’deki tarihi gar binaları restore ediliyor

Tekkeköy ilçe merkezinde bulunan Devlet Demir Yollarına ait tarihi binaların turizme kazandırılması noktasında son aşama olan restorasyon çalışmaları başladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın en büyük hayalleri arasında yer alan ve seçim çalışmalarında dile getirdiği ilçe merkezinde yer alan Devlet Demir Yollarına ait tarihi iki binanın restorasyon çalışmaları start aldı.

Tarih ve doğanın muhteşem ahengi

İlçe merkezinde vatandaşların nefes alacakları muhteşem bir alana sahip olduklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yüz yıllık çınar ağaçlarının gölgesinde bulunan tarih ve doğanın eşsiz büyüleyici güzellikleri arasında hayata geçirdiğimiz Nostalji Park projemiz ve saat kulemizin ardından projemizin son aşamasına başlamış bulunmaktayız. Bu alan içerisinde bulunan tarihe tanıklık eden Devlet Demir Yolarına ait iki tarihi binamızda restorasyon çalışmaları tamamlandığında turizme yeni değerler kazandırmış olacağız. Restorasyon çalışmaları başlayan tarihi iki binamız 6 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlanacak” dedi.

Tarihi binada ilçenin tarihi anlatılacak

Restorasyonu tamamlanan tarihi binaların turizme kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Altı ay gibi kısa süre içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanan binalarımızın birini ilçe halkımızın eskiden kullandıkları tarihi eşyaların sergilendiği müze, diğerinin ise vatandaşlarımızın ailesi ve çocukları ile oturup hoş vakit geçirecekleri müze kafe olacak” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak

Tarih, doğa, turizm, kültür gibi birçok değere sahip olan Tekkeköy’ün yeni bir turizm alanı kazandığını söyleyen Togar, “Bölgenin en önemli turizm alanlarının bulunduğu ilçemiz yeni ve önemli bir turizm değerine kavuşuyor. Bu alanda bulunan tarihi binalar restore edilerek turizme kazandırılır iken bölge halkının kullandığı eski tarihi eşyalarda burada oluşturulan müzede sergilenecek. İlçenin geçmişi müzede tekrar canlanacak. Bu doğa ve tarihin büyüleyici güzelliklerinin sergilendiği alandaki tarihi binalar, park ve saat kulesi yerli yabancı tüm turistlerin ziyaret edeceği bölgedeki en uğrak alanlardan biri haline gelecek” ifadelerini kullandı.