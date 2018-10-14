Tekkeköy’e Millet Bahçesi

Samsun Tekkeköy Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerinde Avrupa Birliği Hibe Projesi desteği ile 2019 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığı Millet Bahçesi Projesi için çalışmalara başladı.

Millet Bahçesi Projesinin hayat bulması noktasında ilk aşama olan yer tahsisi işlemlerinin yapıldığına vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yüz dönüme yakın yemyeşil ağaçlarla kaplı bir arazi üzerine Avrupa Birliği Hibesiyle yapmayı planladığımız Millet Bahçesi Projemizin ilk adımlarını attık. Arazinin tahsis işlemleri yapıldı" dedi.

Tekkeköy’ün en güzel yeri

Tekkeköy’ün en güzel yerlerinden birinin halkın hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Togar, "Tekkeköy Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 100 bin metrekareye yakın bir alanda planladığımız Millet Bahçesi Projemiz ilçemize nefes aldıracak. Konum olarak Tekkeköy’ü tepeden gören yemyeşil ağaçlar arasında yer alacak Millet Bahçesi Projemizin içinde Masal Ormanı da yer alacak. Aileler hoş vakit geçirirken çocuklarımız da alanda eğlenebilecekler" diye konuştu.

Avrupa Birliği Hibe Proje Desteği ile 2019 yılı içerisinde hayata geçirilecek Millet Bahçesi ile ilgili projelerinin hazır olduğunu dile getiren Hasan Togar, şunları söyledi:

"Projemiz ile ilgili tüm alt yapı çalışmalarımız tamam sayılır. Projemizi gerçekleştireceğimiz alan ilçemizin merkezi bir noktasında yemyeşil ağaçların yanında muhteşem bir manzaraya sahip. Vatandaşlarımız buraya herhangi bir araç kullanmadan yürüyerek bile ulaşabilirler. Bu alan içerisinde Millet Bahçesinin yanında Masal Ormanı da yapacağız. Burada Dede Korkut, Oğuz Kağan, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Karagöz ve Hacivat gibi daha birçok Türk masal kahramanları yer alacak. Ayrıca Cüce Köyü, Şirinler Köyü, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız gibi birçok çizgi filim kahramanları yer alacak. Çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanlarının yanı sıra alan içerisinde ailelerin oturup zaman geçirecekleri kır kahvesi, kafe, amfi ve seyir terasları ile bisiklet yolu, koşu parkuru ve açık spor alanları olacak. Vatandaşlarımız, çocukları eğlenip güzel vakit geçirir iken kendileri de yeşilliklerin arasında muhteşem bir manzaraya karşı çaylarını yudumlayıp, yemeklerini yiyerek hoş vakit geçirebilecekler. 2019 yılında hayata geçirmeyi planladığımız bu projemizle ile gözler bir kez daha ilçemize çevrilecek. Bu alanı gezip görmek ve burada vakit geçirmek için herkes ilçemize akın edecek. Sadece yerel ölçekte kalmayan bu projemiz yerli yabancı birçok insanında dikkatini çekecek.”