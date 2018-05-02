SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:30

Terzioğlu: “Amacımız tabiatı korumak"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, amaçlarının tabiat parklarını ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek olduğunu söyledi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı...

Terzioğlu: 'Amacımız tabiatı korumak'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, amaçlarının tabiat parklarını ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek olduğunu söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, 7 ay yaptığı Adana Bölge Müdürlüğü görevinin ardından Samsun’a bölge müdürü olarak atandı. İlk olarak görev alanlarını gezen Terzioğlu, yatırım ve tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, yeni makamında açıklamalarda bulundu.

Hasan Terzioğlu, “Adana’da bölge müdürü görevi yaptıktan sonra Nisan ayının başında Samsun 11. Bölge Müdürü olarak görevlendirildim. Samsun Bölgesi 5 ildeki doğa koruma ve milli park faaliyetlerini yürütüyor. Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum illeri bizim sorumluluk alanımızda. Bölgedeki bütün biyoçeşitliliği koruma ve tabiat parkları faaliyetleri müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Göreve yeni başladığımız için görev alanlarımızı yerinde incelemeye başladım. Şu anda her yeri gezemedim. Alanlarda ziyaretçilere dönük yatırım faaliyetleri devam ediyor. Daha önceden projelendirilmiş faaliyetlerimiz de var. Bu yıl itibariyle proje bütçemiz 5,5 milyon TL civarında. Bu bütçe, ihtiyaca göre daha da artabilir. Amacımız tabiat parklarımızı ziyaret edecek olan ziyaretçilere hizmet kalitesini arttırmak” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku