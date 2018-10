Togar: “Biz büyük bir aileyiz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte parti binasında vatandaşların taleplerine kulak verdi.

Her hafta haftanın ilk iş gününde Tekkeköy Belediyesi Çözüm Merkezinde düzenlenen halk günlerine yeni bir boyut kazandıran Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte AK Parti Tekkeköy İlçe binasında halkın taleplerini dinlemeye başladı.

Halk günlerine yeni bir bakış açısı kazandırdıklarına dikkat çeken Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk gün uygulamaya koyduğumuz halk günlerimiz her haftanın ilk iş günü olan pazartesi günleri aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız tüm taleplerini ve şikayetlerini bizlere ilettikleri halk günlerimize yeni bir ekleme yaptık. Bundan sonraki süreçte ilçe başkanlığımızda ilçe başkanımız Hayri Ağırlar ile birlikte belirli aralıklarla halk günleri düzenlemeye başladık” dedi.

“Bizler ilçemize hizmet için varız”

Halkın taleplerini her zaman her yerde dinlemeye dikkat ettiklerini söyleyen Başkan Togar, “Bundan sonra belirli aralıklarla özellikle ilçemizin en yoğun günü olan pazartesi günleri ilçe binamızda da halk günleri düzenleyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Partimiz ve ilçe başkanımız ile her zaman omuz omuza koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de artık belediyemizin dışında ilçe başkanlığımızda da halk günleri düzenleyeceğiz. Bu gün ilk başlangıcımızı yaptık. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Halkımız bizi nerede bulmak nerede görmek isterse bizler orada olacağız. Hepimizin ortak gayesi ilçemize halkımıza daha iyi hizmet verebilmektir. Bizlerde Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız ile büyük bir aile olarak ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimize taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.