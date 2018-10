Tekkeköy Belediyesi tarafından başlatılan kapsamlı yol ve sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yollarda yürütülen çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yol medeniyettir anlayışı çerçevesinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla başlatmış olduğumuz kapsamlı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımız neticesindeki yolarımızın belirli bir konuma erişmiş olması ilçemizin gelişimi ve büyümesi noktasında büyük önem arz ediyor” dedi.

Şehrin gelişiminde yollar önemli bir faktör

Bir şehrin, bir ilçenin çağdaş olabilmesi için yollarının belirli bir standartta olması gerektiğini dile getiren Başkan Togar, “İlçemizin değerine değer katmaya devam ediyoruz. Her alandaki çalışmalarımızı modern sokaklar, caddeler ve bulvarlarla destekliyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Bu manada yollar bir şehrin damarları gibidir. Yolların şehir ve insan için önemi çerçevesinde bizde bu yıl çok başarılı hizmetler yürüttük. Her yol malzemesini yolun durumuna ve özelliklerine göre tespit edilen alanlarda uyguladık. Beton, sıcak asfalt, a tipi asfalt ve kilitli taş parkenin yanında daha birçok malzeme ile yollarımızı kapladık” dedi.

Asfalta hazır alanlarda çalışmalar sürüyor

Hava şartlarının iyi seyretmesinin çalışmalarda avantaj sağladığına değinen Togar, “Yağışlar başlamadan önce tespitlerini yaptığımız ve öncelikli bekleyen birkaç noktada çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle ilçemiz merkezinde alt yapısın ardından asfalta hazır hale gelen yollarımızda sıcak asfalt dökümüne başladık. Bu gün ilçemizin en önemli bulvar yollarından birisini daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.