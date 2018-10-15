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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:12

Tok: “313 hacımızı kapı kapı ziyaret ettik”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 40 gün boyunca süren ziyaretlerle toplam 313 hacıyı kapı kapı evlerinde ziyaret ederek geleneksel hacı ziyaretlerini tamamladı.İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi (İLKİM) tarafından her yıl Diyanet...

Tok: '313 hacımızı kapı kapı ziyaret ettik”
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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 40 gün boyunca süren ziyaretlerle toplam 313 hacıyı kapı kapı evlerinde ziyaret ederek geleneksel hacı ziyaretlerini tamamladı.

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi (İLKİM) tarafından her yıl Diyanet İşleri Müdürlüğü ile organize edilen hacı ziyaretleri bu yıl da İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirildi. İlkadımlı 313 hacıyı tek tek kapı kapı evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Hacı ziyaretleri esnasında gittiği her mahallede vatandaşlar ve esnafla buluşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok hem İlkadımlıların taleplerini yüz yüze dinleme şansı buldu hem de İlkadımlılarla bir araya gelerek gönül bağının güçlendirdiğini belirtti.

Kutsal topraklardan dönen İlkadımlı hacıları tek tek evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yüz yüze iletişimin önemini vurguladı. Aynı zamanda gittiği her mahallede mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinleme şansı bulan Başkan Erdoğan Tok, “Her geçen gün hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Geleneksel hale getirilen hacı ziyaretlerini her yıl gerçekleştirdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Allah’a şükürler olsun. İlkadım ilçemiz genelinde 313 hacımızın tek tek kapılarını çalarak gönül buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Bizler de belediye olarak planlamış olduğumuz hacı ziyaretlerimizle hacılarımızı tek tek evlerinde ziyaret ettik. Hacılarımızla ziyaret esnasında bir aile olduk. Ziyaretlerimiz çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Kendileri o kutsal topraklarda yaşadıkları güzel anılarını bizlere anlatma imkânı buldu, bizler de hacılarımızı dinleyerek o kutsal toprakların hazzını tekrar tekrar yaşamış olduk. Belediye olarak vatandaşlarımızla büyük bir aileyiz. Bu güçlü aile bağlarını vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde hep yanlarında olmamıza bağlıyız. Hacılarımızı bu kutsal görevi yerine getirdikleri için tekrar tekrar tebrik ediyor, hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.
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