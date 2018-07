Tok: “Dev projelerimiz hizmete girecek”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, önlerindeki süreçte yeni belediye hizmet binası, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi ile Cami ve Külliye projesini Samsun’un hizmetine sunacaklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ramazan ayı ve hemen ardından gerçekleştirilen 24 Haziran Seçimleri sonrasında İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binasında birim müdürleri ile bir araya gelerek hem geçen yoğun süreci hem de devam eden hizmetleri değerlendirdi. Toplantıda özellikle vatandaşla kurulacak iletişime dikkat edilmesi konusunu değerlendirilirken İlkadım Belediyesinin dev projeleri de masaya yatırıldı. Tok ayrıca İlkadım’da yaşanan başarı ivmesinin arttırılarak devamı için birim müdürlerine talimat verdi.

“Doğru iletişim anahtar oluyor”

Halkla olan iletişime daha çok dikkat çekerek, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tok, “Milletimizin memnuniyetini her gün bir üst seviyeye çıkarmak için gerek birim müdürlerimiz gerek müdürlüklere bağlı olan personellerimiz daha fazla mesai harcayarak daha hızlı işlere imza atmalıyız. Yaptığımız her hizmetin geri yansımasında vatandaşımızla kurduğumuz iletişim anahtar görevi görüyor ve her zaman daha yüksek memnuniyete kapı açıyor. Hemşehrilerimizle sosyal ilişkilerimizi en üste taşımanın en önemli görevlerimizden olduğunu unutmamalıyız” dedi.

“Dev projelerimiz hizmete girecek”

İlkadım Belediyesi olarak dev projelere imza atmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Erdoğan Tok, "Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Kafe Restaurant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi geçtiğimiz ve birçok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşarken, birçoğunu da yakın zamanda vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte yeni belediye hizmet binamızı hizmete açacağız. Hemen ardından İlkadım’ın gözbebeği olacak olan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizi tamamlamayı planlıyoruz. Diğer yandan Karadeniz’in en büyük Cami ve Külliyesini Samsunumuzun hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

“Dur durak bilmeden çalışmaya devam etmeliyiz”

AK Parti’li belediyecilik anlayışını İlkadım’ın dört bir köşesinde yaşattıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, başarı ivmesini artırarak sürdürmek gerektiğini söyledi. Tok, “Yakaladığımız bu başarı her şeyden önce siz mesai arkadaşlarımızla geceli, gündüzlü yaptığımız çalışmaların bir sonucudur. Ancak bizler halka hizmeti Hakk’a hizmet sayan bir düstura sahibiz. Bu nedenle dur durak bilmeden çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.