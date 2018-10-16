SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:39

Tok: “Ortak sevdamız İlkadım”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediyeye ait Ihlamur Kafe ve Restorantta “Ortak Sevdamız İlkadım” temalı buluşmada AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyelerini ağırlayarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.İlkadım...

Tok: 'Ortak sevdamız İlkadım”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediyeye ait Ihlamur Kafe ve Restorantta “Ortak Sevdamız İlkadım” temalı buluşmada AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyelerini ağırlayarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri “Ortak Sevdamız İlkadım” temalı adlı buluşmada bir araya geldi. Ihlamur Kafe ve Restorantta birlik, beraberlik ortamının tesis edildiği buluşma öncesi tüm partilerin meclis üyelerini karşılayan Başkan Erdoğan Tok, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri ile tek tek tokalaşarak selamlaştı.

“Birlikte güçlü hizmet”

İlkadım Belediye Meclisi olarak uyumlu bir çalışma ortamı ile halka hizmet ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının sağlandığı bu güzel buluşmaya katılım sağlayan tüm meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Uyumlu çalışmanın şehre ve kente faydası vardır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik. Hizmetlerin ve projelerin hayata geçirilmesinde uyumlu, istişareli, koordineli ve istikrarlı çalışmanın önemi çok büyük. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz. Yarınlara güzel eserler bırakmak, daha iyi hizmetler yapabilmek için tüm meclis üyelerimizin görüşleri, fikirleri ve katkıları ile ilçemize hizmet ediyoruz. Ortak sevdamız İlkadım. Meclis çalışmalarımız boyunca önceliğimiz olan halkımıza hizmet etme noktasında siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak ortak birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu birliktelikle başarı ivmemizi yükseklere taşıyoruz” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı siyaset ötesi buluşma, hatıra fotoğrafı ile son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku