SAMSUN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:08

Trafik polisinden hayvana eziyet eden traktör sürücüsüne ceza

Samsun’da trafik ekipleri seyir halindeki traktörün pulluğuna bağladığı büyükbaş hayvanı çekerek götüren sürücüye para cezası yazıp hayvanı da bu eziyetten kurtardı.

Trafik polisinden hayvana eziyet eden traktör sürücüsüne ceza
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Samsun’da trafik ekipleri seyir halindeki traktörün pulluğuna bağladığı büyükbaş hayvanı çekerek götüren sürücüye para cezası yazıp hayvanı da bu eziyetten kurtardı.

Olay, Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir traktör sürücüsünün seyir halindeyken pulluğa bağladığı büyükbaş hayvanı bu şekilde götürerek eziyet ettiğini fark edince olaya müdahale etti. Hayvanı bu eziyetten kurtararak Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktör sürücüsüne de 235 lira para cezası yazdı.
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