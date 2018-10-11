TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.

Samsun ve Ankara bölgelerinden üniversite öğrencilerinin yarıştığı etkinliğin ödül töreni, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, öğrencilerin projelerinden oluşan Samsun Bölge Sergisinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Jüri tarafından 3 farklı alan ve 8 alt kategoride toplam 16 finalist seçilmiştir. Finalist seçilen projeler, 12-15 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak Türkiye Final Yarışması’nda bölgemizi temsil edeceklerdir. Finalist öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Dünyada, savaş uçağı üreten ülkelere baktığımızda sadece 5 tane Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi ülkelerini görüyoruz. Bu ülkeler, dünyaya hükmediyor ve dünya dengelerinde söz sahibi olabiliyor. Türk tarihine baktığımızda ise biz Türkler 40’a yakın devlet kurmuşuz ve dünyaya hükmetmişiz. Bu gücü de o dönemin gerektirdiği bilim ve teknolojiye sahip olarak elde etmişiz. Bu gücü tekrar elde edebilmek için bilim ve teknolojinin himaye edilmesi ve desteklenmesi gerekli. Bu bağlamda TUBİTAK’ın destekleri ve organizasyonları çok değerlidir" dedi.

"Bilişim ve teknoloji çağını yakalamamız gerekiyor"

Sanayi Devrimi’nin yakalanamamasının sancılarının hala hissedildiğini kaydeden Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "Ancak önümüzde, üçüncü bin yıl dediğimiz, bilişim ve teknoloji çağından başlayan bir dönem var. Bu dönemi kesinlikle ıskalamamız gerekiyor. Böyle bir süreçte TUBİTAK’ın, ilköğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği proje çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu yarışmaya katılma cesaretini gösteren her öğrenci benim gözümde birincidir. Bu nedenle her birinizi tebrik ediyorum. Umarım diğer üniversitelerden gelen öğrencilerimiz, Üniversitemizde güzel zamanlar geçirmişlerdir. Çünkü ileride aldığınız ödülden çok burada geçirdiğiniz zamanı hatırlayacaksınız" diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Halis Ölmez ve Doç. Dr. Yücel Öksüz ile Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak takdim etti.