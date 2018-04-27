Tüp bebek ünitesi yüz güldürüyor

Opr. Dr. Şafak Hatırnaz, tüp bebek merkezlerinde ileri düzey genetik incelemeler ile ailelerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Akademik ve Etik Kurul Toplantıları kapsamında Nisan ayı programında Medicana Samsun Tüp Bebek Ünitesi (IVF), Klinik Şefi Opr. Dr. Şafak Hatırnaz tarafından hastanede görev yapan hekimlere tanıtıldı. Akademik ve Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Sabri Acar’ın açılış konuşmasının ardından IVF Ünitesi Klinik Şefi Opr. Dr. Şafak Hatırnaz söz aldı. Hatırnaz konuşmasında, “Mart 2017 de görüşmeleri başlanan Haziran 2017’de yeni ekibin gelmeden önce yaptığı detaylı analizler ile stratejik planlamaları yapılan tüp bebek merkezi Agustos 2017 tarihinde 2 ay süreyle Toptan Kalite Düzeltme (TQI) yöntemi uygulayarak tüp bebek merkezini yapısal makro işlemler düzleminden, mikro düzleme kadar, klinik protokollerden personel eğitimine kadar tüm alanlarda ciddi bir çalışma yürütülerek en üst standartlara ulaşması sağlanmıştır” dedi.

Tüp bebek ( IVF ) laboratuvarında renovasyon dönemi

Dr. Şafak Hatırnaz, merkez hakkında şu bilgeleri verdi:

“Tüp Bebek ( IVF) Merkezi klinik süreçlerinde 4 boyutlu ultrason alımı ve hasta bakım kalitesinin arttırılması son derece önemli bir hamle olarak gerçekleştirilmiş ve bebek isteyen ve gebe kalan hastaların takipleri üst düzeye çıkarılmıştır. Personel tamamıyla yenilenmiş ve yeni personelin kalite kontrol mekanizmalarına uygun bir şekilde yetişmesi günlük haftalık eğitim programları ve simülasyon çalışmaları ile sağlanmıştır. Tüp Bebek Merkezi içinde özellikle laboratuvar süreçlerinde ekibin daha önce 4 tüp bebek kurma ve en az 2 tüp bebek merkezinin kurulumuna konsültasyon yapma tecrübeleri süreci hızlandırmış ve Embriyolog Dr. Ebru Hatırnaz ve ekibinin titiz çalışmaları ile laboratuvar eksiksiz çalışır hale getirilmiştir. Merkezin havalandırma, soğutma ve otomasyon sistemleri yüksek mühendislik çözümlemeleriyle en üst düzeye çıkarılmış ve bu sayede tüp bebek laboratuvar içi partikül oranları Türkiye de en iyi denilebilecek noktaya kadar indirilmiştir. Var olan tüm cihazlar en ince ayrıntılarına kadar çözülerek kontrol edilerek ve sonra monte edilerek incelenmiş kalibre edilmiş ve validasyonları yapılmıştır. Eksik olduğu düşünülen cihazlar merkeze kazandırılarak sistem optimize edilmiştir. Hastalara en çağdaş tedavi yaklaşımları sunulmakta ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ile maksimum yararlılık sağlanmaktadır. Bir yandan bilimsel çalışmaların da devam ettiği merkezde tüm hastalar azami titizlikle ele alınmakta uygun hastalarda laparoskopik ve histeroskopik cerrahi uygulanmaktadır.”

Genetik inceleme ve ileri düzey tedavi

İleri düzey genetik incelemeler ile ailelerin yüzlerinin yüzünün güldüğünü belirten Hatırnaz, “Sperm yokluğu olan azospermi hastalarında mikroskobik cerrahi ile sperm bulunabilmekte ve tedavi başarıyla sürdürülmektedir. Sürekli günceli takip eden, yurt içi ve yurt dışı kongrelere sözlü ve poster bildiriler ile giden ekibimiz yenilikleri merkeze adapte ederek sürekli güncelleme yapmaktadır. Son olarak onkofertilite ve fertilite korunması konusunda hastane bünyesinde var olan onkoloji heyeti ile ortak çalışma ve fertilite korunması konusunda bölgede önder kuruluş olma çabası başlatılmış ve uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlarla görüşmeler yapılarak kılavuzlar oluşturulmuştur.

İleri düzey laparoskopi ve minimal invazif cerrahi merkezi oluşturularak hastalara daha konforlu cerrahi yaklaşımlar sunulması planlanmıştır. İlaçsız tüp bebek uygulamaları yakında başlayarak hastalara bir başka soluk daha kazandırılması planlanmıştır. Tüm bu tablo ışığında giderek artan hasta hizmeti ile Medicana Tüp Bebek Merkezi sağlam temelli bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” diye konuştu.

Konferans, katılımcı doktorların sorularının Opr. Dr. Şafak Hatırnaz tarafından cevaplanması sonrası sona erdi.