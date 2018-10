Türkiye’nin parlayan yıldızı: Atakum

Karadeniz Bölgesi’nin nüfusu en hızlı artan ilçesi Atakum’u hak ettiği hizmet ve kent anlayışına ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’un değerine değer katan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Atakum’un her alanda marka bir kent olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, “Her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent haline getirdiğimiz ilçemiz, yıllardır Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı nüfus artış hızını da elinde bulunduruyor. Atakum, herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline geldi” ifadelerini kullandı.

Atakum’u her alanda marka bir kent haline getirmek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Atakum’u deniziyle, doğasıyla ve diğer birçok güzelliğiyle bir bütün olarak ele alarak, hem daha yaşanılabilir bir kent, hem de Karadeniz’in turizm cenneti haline getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda İlçede yapılan ekonomi, sağlık, spor ve turizm yatırımlarıyla Atakum’u her alanda lider bir kent haline getirmek için önemli projelere imza attık. Düşünen, üreten ve başaran belediyecilik ilkesiyle yol alıyoruz. Atakum Belediyesi olarak 4,5 yıl gibi kısa bir sürede 87 projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Bunların dışında yapımı devam eden ve bitmek üzere olan projelerimiz ile planlama aşamasında olan projelerimiz üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Her gün biraz daha ileriye, biraz daha gelişime, biraz daha hayallerimizdeki şehir Atakum’a ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Karadeniz’in parlayan yıldızı

Atakum’u hak ettiği hizmet ve kent anlayışına ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Karadeniz’in parlayan yıldızı olan ilçemiz, hayata geçirdiğimiz her projeyle daha da yaşanabilir bir kent haline geliyor. Atakum Belediyesi olarak, tüm Türkiye’de adımızdan söz ettirecek projelere imza atıyoruz. İlçemizin en hakim noktasında yapımını tamamladığımız Atakum Seyir Tesisi, Samsun’un önemli turizm duraklarından birisi oldu. İlçemizle buluşturduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası sayesinde Atakumllar artık devletin sağlık imkanlarından kendi ilçesinde faydalanıyor. Osmanlı mahalle kültürünü yaşatmak için mahallelere kazandırdığımız Osmanlı Köy Konakları, şehre nefes aldıran kent ormanı, mimari yapısıyla Osmanlı ve Selçuklu’dan izler taşıyan, görünüşüyle hayranlık uyandıran Osmanlı Hamamları ve Yeşil ile mavinin buluştuğu ilçemizde doğal hayatı yaşatacak olan Yayla Konaklama Tesislerimiz başta olmak üzere daha birçok projemizle ilçemizi Türkiye’nin önemli yaşam merkezlerinden biri haline getirdik. Atakum’un değerine değer katacak projelerimiz tam gaz devam ediyor” şeklinde konuştu.