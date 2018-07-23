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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:02

Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi hızla yükseliyor

İlkadım Belediyesi’nin Haziran ayında temelini attığı ve bölgeye kazandıracağı önemli yatırımların başında gelen Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi hızla yükseliyor
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İlkadım Belediyesi’nin Haziran ayında temelini attığı ve bölgeye kazandıracağı önemli yatırımların başında gelen Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Unkapanı Mahallesi’nde yapımı devam eden modern bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yeni Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin bölgenin çehresini değiştireceğini söyledi.

"Birden çok ihtiyacı karşılayacak"

Son 4,5 yıl içerisinde ilçeye dev projeleri ve yatırımları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Tok, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize hizmetin en iyisini vermek için büyük çaba harcıyoruz. 2 ay önce resmi temel atma merasimini yaptığımız Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizde, aynı anda birçok ihtiyaca cevap verebilecek kapsamlı ve çok amaçlı bir merkez inşa ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi birçok yatırımı ilçemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. 1600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 9 kattan oluşan eser tamamlandığında bölgenin çehresinde önemli bir değişikliğe sebep olacak. İçerisinde, 250 Araçlık Otopark, Cadde Dükkanları, Hanımlar Yaşam Merkezi, Türk Hamamı, Fitness Salonu, Spor Salonu, Nişan Salonu, Toplantı Salonu, Derslikler ve Düğün Salonu gibi birçok sosyal alanın bulunacak. Yıl sonuna yetiştirmeyi hedeflediğimiz eserimiz ilçenin yaşam kalitesine ve sosyal hayatına zenginlik katacak" diye konuştu.
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