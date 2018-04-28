SAMSUN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:53

Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir sokak satıcısı...

Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir sokak satıcısı takibe alındı. Yapılan takip çalışmaları sonucunda İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’ndeki ikamet adresinde Aşkın Ç.’nin bir kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, zanlıyı evden çıkarken kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 213,14 gram bonzai ve üzerinde yapılan aramada ise 4 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan Aşkın Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
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