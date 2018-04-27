Vali Kaymak’tan sosyal medya uzmanlarına çağrı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun’un tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen “LikeSamsun” isimli projenin daha geniş yerlere ulaşması için sosyal medya uzmanı kişilerden destek beklediklerini...

Samsun Valisi Osman Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun’un tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen “LikeSamsun” isimli projenin daha geniş yerlere ulaşması için sosyal medya uzmanı kişilerden destek beklediklerini söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak bugün OKA tarafından düzenlenen 2018-2023 Samsun İli Stratejik Planı ve Sektörel Eylem Planları Sunuşu ve LikeSamsun Fotoğraf Yarışması İkinci Dönem Ödül Töreni’ne katıldı. Toplantı öncesinde Osman Kaymak, OKA’nın, Samsun’un tanıtımına katkıda bulunmak ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını artırmak amacıyla fotoğraf paylaşım uygulamasında oluşturduğu LikeSamsun kapsamında, ikinci dönem fotoğraf yarışmasında finale kalan 23 fotoğrafın sergisini gezerek, ilk üçe giren yarışmacılara ödüllerini, yarışma jürisine de teşekkür belgelerini verdi.

Sosyal medya uzmanlarından Samsun’un tanıtımı için destek beklediklerini ifade eden Vali Kaymak, “Bu çalışmalar çok önemli faaliyettir. Samsunumuzun tanıtımı için çekilen bu fotoğrafların çok like almasını sağlamalıyız. Bunu da yapmak için bizler sosyal medya uzmanı kişilerden destek bekliyoruz” dedi.

Ödül töreninin ardından, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve kamu kurum temsilcileri tarafından Sektörel Eylem Planı çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumdan sonra tekrar konuşan Kaymak, “Arkadaşlar, bence çok ciddi çalışma olduğuna inanıyorum. Bu çalışmalar gerçekten Samsun’un önünü açacak ve doğru planlama, doğru çalışmalar getirecektir. Bu önemli çalışmaya emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Samsun’un Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla, OKA koordinasyonunda başlatılan 2018-2023 Samsun İli Stratejik Planı ve Sektörel Eylem Planları tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında 11 adet sektörel konu başlığı belirlenmiş olup bu stratejiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından görevlendirilen öğretim görevlileri/akademik personel moderatörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve tüm paydaşlarından destek alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Bakanlık Strateji Planları ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin (TR83 Bölge Planı) çizdiği doğrultuda, Samsun ilinin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak incelenecek; kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ve katılımcı bir yaklaşımla anılan sektörel eylem planları kaleme alınmıştır” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.