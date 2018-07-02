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02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22

Vezirköprü’de Off-Road yarışları kupa töreni ile sona erdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2 gün süren Türkiye Off-Road 3. Yarış VEZİROFF Şampiyonası kupa töreni ile sona erdi.Şampiyonanın 2. günü 1 Temmuz Pazar günü yapılan seyirci etabı Samsun Valisi Osmak Kaymak’ın verdiği start ile başladı....

Vezirköprü'de Off-Road yarışları kupa töreni ile sona erdi
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2 gün süren Türkiye Off-Road 3. Yarış VEZİROFF Şampiyonası kupa töreni ile sona erdi.

Şampiyonanın 2. günü 1 Temmuz Pazar günü yapılan seyirci etabı Samsun Valisi Osmak Kaymak’ın verdiği start ile başladı. Nefes kesen yarışlar izleyicilere neşeli anlar yaşatırken katılımın yüksek olduğu ve yarışlara büyük ilgi gösterildiği gözlendi. Bazı ufak aksiliklerin dışında önemli bir olumsuzluğun yaşanmadığı yarışlardaki organizasyonun mükemmelliği gözlerden kaçmadı. 26 araç ve 52 pilotun katıldığı yarışlar sonunda sınıf klasmanı S1’de İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2’de Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3‘te Hüseyin Memi-M. Ali Yılmazer, S4’te Bülent Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ikilileri birinci olurken, genel klasmanda birinciliği Bülent Cevdet Duru, Aydemir Uzun ikilisi aldı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan törende İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı yaptıkları konuşmalarda şampiyonaya katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek plaketlerini verdiler. Grup birincilerine verilen para ödüllerinin ardından kupa törenine geçildi. Dereceye giren yarışmacılara kupaları protokol tarafından verildi. Kupa törenine İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Arı, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, sponsor kurumların yetkilileri ve çok sayıda yarış sever de katıldı.
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