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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:01

Vezirköprü’ye hidroelektrik, Bafra’ya ise güneş enerjisi santrali

Samsun’un Vezirköprü ilçesine hidroelektrik, Bafra ilçesine ise güneş enerjisi santrali yapılması teklifi Samsun Büyükşehir Belediyesi İl Meclisine sunuldu.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında 45 gündem maddesi...

Vezirköprü'ye hidroelektrik, Bafra'ya ise güneş enerjisi santrali
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Samsun’un Vezirköprü ilçesine hidroelektrik, Bafra ilçesine ise güneş enerjisi santrali yapılması teklifi Samsun Büyükşehir Belediyesi İl Meclisine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında 45 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Ekim ayı 18. Birleşiminin 1. Oturumuna ait toplantıda, gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesine karar verildi. 39 gündem maddesine ilave 6 gündem dışı maddenin de gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin 19’uncusunda, Vezirköprü ilçesinde hidroelektrik santrali ve Bafra’da güneş enerji santrali alanının belirlenmesine ilişkin teklif yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, yenilenebilir enerji anlamında santrallerin ekonomiye katkı sunacağını belirtti.
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