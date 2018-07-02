Yakakent’te kaza

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan Bahri T. idaresindeki 34 AFZ 475 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa G.’nin kullandığı 61 BT 892 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ters dönen otomobil 100 metre sürükledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yapılan kontrolde Bahri T’nin 260 promil alkollü olduğu belirlendi.

Samsun’un Yakakent ilçesinde bir otomobilin, başka bir otomobile çarparak takla attığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun’un Yakakent ilçesinde bir otomobilin, başka bir otomobile çarparak takla attığı kaza maddi hasarla atlatıldı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan Bahri...

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