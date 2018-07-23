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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19

YEPAŞ elektrik faturalarını müşterisinin cep telefonuna SMS ile iletecek

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ), sistemde telefon numarası olan müşterilerine tahakkuk eden fatura bilgilerini SMS olarak gönderiyor.Müşteri memnuniyeti önceliği ile çalışmalarını yürüten YEPAŞ, ücretsiz verilen bu hizmet...

YEPAŞ elektrik faturalarını müşterisinin cep telefonuna SMS ile iletecek
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Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ), sistemde telefon numarası olan müşterilerine tahakkuk eden fatura bilgilerini SMS olarak gönderiyor.

Müşteri memnuniyeti önceliği ile çalışmalarını yürüten YEPAŞ, ücretsiz verilen bu hizmet ile müşterilerin ödeme yapmayı unutmalarından kaynaklanan gecikme faizi ve enerji kesilmesi işleminde mağdur olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Uygulama hakkında bilgi veren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Hizmet bölgemiz olan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerindeki müşterilerimize kaliteli enerji sunarken, bir yandan da müşterilerimizin işini kolaylaştırmak için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Müşterilerimize bu kolaylıkları sağlamamız için onlarla iletişim içerisinde olmamız lazım. Bunun için en etkin iletişim araçlarından biri olan cep telefonu bilgisi başta olmak üzere müşterilerimizin güncel iletişim bilgilerine ihtiyaç duymaktayız. Müşterilerimize tahakkuk edilen fatura bilgileri aynı günün akşamı otomatik olarak SMS ile cep telefonuna gönderilmeye başlandı" dedi.

Hizmetten faydalanmak isteyen müşterilerin, başta cep telefonu numarası olmak üzere YEPAŞ sistemindeki e-posta adresinin, TC kimlik numarasının kısacası tüm bilgilerinin güncel olması gerektiğini belirten Akşam, "Müşterilerimiz sistemimizde kayıtlı bilgilerinin güncelleme işlemlerini kendilerine en yakın müşteri hizmetleri merkezine giderek veya YEPAŞ web sitesinden bilgi güncelleme formunu doldurarak yapabilirler" diye konuştu.
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