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09 Ekim 2018 Salı 17:18

“Yerli Üretim" logosu kullanımının nasıl olacağı açıklandı

Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, “Yerli Üretim” logosu kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Yerli Üretim' logosu kullanımının nasıl olacağı açıklandı
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Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, “Yerli Üretim” logosu kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu olan hususların, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin, etiket bulundurma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinde düzenlendiğini dile getiren Kocaoğlu, “Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur. 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 03/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile anılan yönetmelik maddesinde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için, bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret hususları eklenmiştir. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte ‘Yerli Üretim’ logosu hazırlanmıştır. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu yerli üretim logosunun bakanlıkça belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara şu şekilde yer verilmiştir. ‘Yerli Üretim’ logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda ‘Yerli Üretim’ Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır” dedi.
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