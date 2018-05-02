Yılmaz: 'Dünya Türkiye'yi ibretle izliyor'

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ziyaretlere başladı.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ve yönetimi ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili A. Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ve Türkiye’de gelişiminin devamı için AK Parti’nin mutlak surette iktidarda olması gerektiğini vurgulayarak, “Yaklaşan genel seçimlerle birlikte ülkemiz büyük bir çıkmazdan kurtulacak. Dünyanın en önemli coğrafi konumlarından birisi olan Türkiye’mizde herkesin ayrı bir hesabı var. Ama biz bu hesapların uygulanmasına kesinlikle izin vermemek için uğraşıyoruz. Tıpkı 17 – 25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da olduğu gibi ülkemiz üzerinden hesap kuranlara fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya karşı dimdik ayakta durarak adeta ders veriyor. Dünya Türkiye’yi ibretle izliyor. Bundan sonraki süreçte hedeflerimize bir bir ulaşmak için mesai harcayacağız. İlk hedefimiz 2023. Allah’ın izniyle gerisi de gelecek” dedi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programda dernek üyeleri Yılmaz’a her zaman yanında olacaklarını belirterek milletvekili adaylığı sürecinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Samsun’a yatırım yapan her zaman kazanır

Suudi Arabistan’dan gelerek Samsun’da yapılabilecek yatırımlar hakkında AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz ile istişarelerde bulunan Cidde Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam Samsun’u turizm potansiyeli yüksek bir şehir olarak nitelendirdi.

Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ile bir araya gelerek Arabistanlı yatırımcılar tarafından Samsun’a yapılabilecek yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle doğu illerinin Suudi Arabistanlı turistler tarafından tercih edildiğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, “Suudi Arabistanlı kardeşlerimiz Türkiye’ye özellikle yayla turizmi için geliyor. Ülkelerindeki bu eksikliği Karadeniz Bölgemizin doğu illerinde karşılıyorlar. Oysa Samsun’umuzda da Arabistanlı ziyaretçilerin hoşuna gidecek onlarca yer var. Yayla turizmi içinde oldukça elverişli bir şehir. Buradaki yapılacak yatırımların tanıtımını orada sizler iyi bir şekilde gerçekleştirirseniz kentimize yapılacak ziyaretlerin artacağına inanıyorum. Samsun’a yatırım yapan her zaman kazanır. Samsun bundan 5 yıl öncesine kadar konaklama sıkıntısı yaşayan bir büyükşehirdi. Ama son 5 yılda yapılan konaklama yatırımları Samsun’u 5 yıldızlı otelleri olan bir şehir haline getirdi. Arabistanlı turistlerin doğu Karadeniz’i tercih etmelerinin sebeplerinin başında direk uçuşlar geliyor. Bu yönde de çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzde günlerde bu çalışmaların meyvelerini alarak kentimize ülkenizden ve diğer Ortadoğu ülkelerinden turist çekeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Yılmaz ve Cidde TSO Başkan Yardımcısı Ziad Bassam’ın yaptığı görüşmede AK Parti Samsun İl Başkanlığı Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ve Siyasi Hukuki İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Malkoç da yer aldı.