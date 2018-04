Yılmaz: “Her şeyi birlikte başardık”

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için dün görevinden istifa eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimleri gezerek personeline son kez seslendi.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı, AKOM, SASKİ, SAMULAŞ A.Ş., Taş Elemanları Fabrikası, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binalarını dolaşarak personelle son kez bir araya gelen eski Başkan Yılmaz, duygusal bir ortamda personelin sevgi gösterileri ile uğurlandı.

Gülsan vurgusu

Samsun’a hizmet etmek için yapılan her mücadeleyi, yürütülen her çalışmayı, başarılan her şeyi birlikte yaptıklarını dile getiren eski Başkan Yılmaz, “Başaramadıysak da yine birlikte başaramadığımız yol arkadaşlarımız oldunuz her zaman. Allah hepinizden razı olsun. Belki Samsun şehrimizin, başka şehirlerde yapılmış hizmetlerden dolayı bazı eksiklikleri olabilir. Bunlar da ekonomik imkânsızlıklarımız yüzünden yapılamamıştır. Bunlardan bir tanesi Gülsan Sanayi Sitesi’dir. Şehrimizin çirkinlik unsurudur. Bunun dışında dönüşüm yapmamız gereken başka projelerimiz vardı. Eksikliklerimize rağmen yaptığımız bir şey var. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni çok düzgün çalışan, kurumsal kimliği olan, işini bilen, iyi bir kamu kuruluşu haline getirdik. Bir kamera olsa da görüntüleri getirip ekranda izlesek. Samsun’u bırakalım bir kenara Türkiye’nin hiçbir şehrinde sabahın bu saatinde iş elbiselerini giymiş, araçlarının günlük bakımlarını yapmış, bismillah diyerek işe çıkan belli bir düzendeki kamu kuruluşu hemen hemen yok gibidir. Bu düzeni oluşturarak hayata geçirdik. O bakımdan Allah’a çok şükrediyorum” diye konuştu.

“Hep en iyisini yapmak için çırpındık”

Birlikte yıllardır beraber olduklarını ve hep en iyisini yapmak için çırpındıklarını ifade eden Yılmaz şunları söyledi: “Kimseyi incitmek, kırmak, kimseyle her hangi bir şekilde şahsi veya insani değerleriyle ilgili bir polemiğimiz asla olmadı. Her birinizi bir evladım gibi gördüm. Ama daha iyisini yapmak için titizlendim, kendimi yordum. Zaman zaman uykusuz geceler geçirdim. Bunlar size olumsuz yansımış olabilir. Sabahleyin işyeri görüp gördüğüm çalışana kızmış olabilirim. Bu işi niye yapamadık veya eksik yaptık diye yüz ifadem düşmüş olabilir. Ama bunun sebebi, her işi ülke için, şehir için daha iyi yapmaktır. Bu hassasiyetten öteye hiçbir tavrım olmamıştır. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni bir yola çıktık. Belediye başkanlığını bırakıp milletvekili aday adayı olmam emredildi. Biz bir ekibiz. Dava insanıyız. Biz de bu isteği yerine getirdik. Ankara’ya çağırılıp makamsız mevkisiz bir görev de verilse yine çıkar gelirim dedim. Türkiye’nin geçtiği bu darboğazdan ülkemizin buna ihtiyacı var. Özellikle ateş çemberi olan bu coğrafyada bizlerin kendi menfaatlerimizi düşünmeksizin bir dava adamı olarak çalışmamız gerekiyor. Kendimizden ne verebiliyoruz diye hesap yapmamız lazım.”