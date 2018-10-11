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11 Ekim 2018 Perşembe 11:11

Zabıtadan fırın denetimi

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırınları denetletmeyi sürdürüyor.Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde fırınların sağlığa uygunluk, ekmek gramajı, un ve katkı maddeleri...

Zabıtadan fırın denetimi
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Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırınları denetletmeyi sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde fırınların sağlığa uygunluk, ekmek gramajı, un ve katkı maddeleri ve sağlık konularına uyup uymadıklarına bakıyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde sağlığa uygunluk, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunduk. Bundan sonra da vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz sürecek" dedi.
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