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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:49

Ziraat odası başkanları Alaçam’da toplandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Her ay düzenli olarak bir ilçelerde gerçekleştirilen Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Nisan ayı toplantısı Alaçam Ziraat Odası...

Ziraat odası başkanları Alaçam'da toplandı
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Samsun’un Alaçam ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak bir ilçelerde gerçekleştirilen Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Nisan ayı toplantısı Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir başkanlığında yapıldı.

Alaçam Ziraat Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, her ay bir ilçelerde gerçekleştirdikleri toplantıların amacının çiftçi sorunlarını masaya yatırarak çözümler noktasında istişare ederek çareler aramak olduğunu ifade etti. Bedir, “Çabalarımız, bölge insanının temel geçim kaynaklarının başında gelen tarımı daha verimli hale getirmek ve ürününe değer katmaktır" dedi.

Toplantı sonunda Samsun İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Tütüncü tarafından toplantıya katılan Vezirköprü, Havza, Kavak Çarşamba Ziraat, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, 19 Mayıs, Ayvacık, Terme Bafra, Yakakent, Ladik ,Ayvacık ve Tekkeköy İlçe Ziraat Odası Başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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