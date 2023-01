Sanat Eseri Kayısılı Pastalar Ödüllendirildi

Kiltepe Mahallesinde ki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde düzenlenen ‘Kayısılı Pastam’ Yarışmasına katılan 14 lezzet ustası birbirinden lezzetli pastalar hazırladılar. Malatya’nın ünlü altın sarısı kayısısının tanıtımına katkı sunmak amacıyla gerçekleşen yarışmada hünerli kadınlar tarafından jürinin oylarına sunulan pastalar görsellikleri ve sunumuyla göz doldurdular.

Jüri heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından en çok oyu alan ‘Kayısılı Mus Pasta’ ile Leman Özdemir birinci, ‘Kayısı Bahçesi’ ile Yağmur Yılmaz ikinci, ‘Kayısılı Yaş Pasta’ ile Tuğba Yolcu üçüncü olurken, ‘Kayısılı Kurabiye’ ile Seda Parlak mansiyon, ‘Melidya Büyüsü’ ile de Mehtap Yıldız Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

‘Kadınlar Yarışıyor’ Projesi kapsamında düzenlenen ‘Kayısılı Pastam’ Yarışmasına katılan bütün lezzet ustalarını tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın yöresel lezzetlerinin tanıtımına bir destek daha sunduklarını söyledi.

‘Kayısılı Pastam’ Yarışması için hazırlanan pastaların birer sanat eseri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye’nin en zengin mutfak kültürüne sahip illerinden olan Malatya’da gerek yöresel yemeklerin gerekse de kayısı başta olmak üzere farklı tarımsal ürünlerimizin korunması, muhafaza edilmesi ve hak ettiği değere kavuşması için yaptığımız tanıtım etkinliklerimize ‘Kayısılı Pastam’ Yarışmasını da ekleyerek bu alandaki farkımızı bir kez daha ön plana çıkarmış olduk. Bölgemize katkı sunacak her türlü hizmette biz varız, herkesin ve herkesimin belediye olarak ta şehrimiz ve ilçemizin marka değerlerinin hak ettiği konuma ulaşması için de her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Yeşilyurt’umuzu Lezzet Durakları arasına yerleştirmek için son yıllarda başlatmış olduğumuzu çalışmaları yeni projelerle geliştirmeye çalışıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve her ayın son cuma günü farklı bir lezzetimizin yarışacağı ‘Kadınlar Yarışıyor’ projemizi ‘Kayısılı Pastam’ Yarışmasıyla başlatmış olduk. ‘Kültür ve Sanat Yılı’ olarak ilan ettiğimiz 2023 yılında kültürel ve tarihsel değerlerimizle birlikte yemeklerimizi tanıtmak amacıyla yapacağımız hizmetlerimiz arasında yer alan bu projeyle birlikte bir yandan yöresel lezzetlerimizin tanıtımını yaparken diğer taraftan kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkacak olan eşsiz lezzetleri görmüş olacağız. 14 lezzet ustasının katıldığı ‘Kayısılı Pastam’ Yarışmasında jüri heyetinin oylarına sunulan pastaların hepsi birer sanat eseridir. Kayısımızın farklı bir lezzet kattığı tüm pastalarımız görsellikleri, hazırlanışları ve sunumlarıyla göz doldurmaktadır. Kayısımız Allah’ın bu topraklara bir lütfu ve nimeti, bizim olmazsa olmazımız ve birçok hemşehrimizin geçim kaynağıdır. Dünya Kayısı Başkenti olan Malatya’nın altın sarısı kayısımızdan daha fazla gelir elde etmek için kayısından yapılan ürünlerin sayısını mutlaka artırmalıyız. İşte bu tür etkinlikler, yarışmalar ve programlarla kayısımızdan farklı ürünlerin ortaya çıkartılmasına destek sunuyoruz. Bu toprakların insanı emek veren, çalışan, alın teri döken, hangi alana yatırım yapacağını bilen, özverisiyle ve fedakarlığıyla örnek insanlardır.Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu toprakların öz bir değeri olan kayısımız başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin pazar payını artırmak, ticari gelirini yükseltmek, çiftçilerimize destek vermek, ürün çeşitliliğini artırmak ve dünyanın her yerine direk Malatya’dan bu ürünleri paketleyerek göndermek içinde farklı projelerimiz hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. ‘Kayısı Pastam’ Yarışması da kayısıdan yapılacak ürün çeşitliliğinin artmasına bir destektir. Bu güzel pastaları bir sanat eseri inceliğiyle hazırlayan ve sunumu yapan tüm lezzet ustalarımızı tebrik ediyorum. Dereceye girenleri ise kutluyorum.” dedi.