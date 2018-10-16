ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:51

Akçakale çadır kent boşaltılıyor.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de bulunan ve yirmi iki bin iki yüz yirmi iki kişinin ikamet ettiği Akçakale çadır kentten sığınmacılar ayrılmaya başladı.Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye’ye gelen ve Akçakale...

Akçakale çadır kent boşaltılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de bulunan ve yirmi iki bin iki yüz yirmi iki kişinin ikamet ettiği Akçakale çadır kentten sığınmacılar ayrılmaya başladı.

Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye’ye gelen ve Akçakale ilçe merkezinde bulunan ve kurulduğu günlerde Süleyman Şah konaklama tesisleri olarak adlandırılan,göç idaresi geçici barınma merkezine yerleştirilen Suriyeli mülteciler,bugün itibarı ile Türkiye’nin değişik illerine gönderiliyor. Şanlıurfa ile Akçakale geçici barınma merkezinde barınan 22 bin 2 yüz yirmi iki sığınmacı Pazartesi gününden itibaren danışma birimi tarafından mahalle sırasına göre yol izin talepleri alınmaya başlandı. Çadır kentte yaşayan sığınmacılar yedi il hariç Türkiye’nin her hangi bir il ve ilçesine gidebilecek.Çadır kentten ayrılan tüm sığınmacılar maddi destek sağladığı öğrenildi. Yol izin belgesi alan sığınmacılar,çadır kentte alınan minibüslerle çadır kentten ayrılmaya başladıkları gözlendi. Bazı mülteciler ise ev eşyalarını el arabasıyla çıkardıkları görüldü.Akçakale geçici barınma merkezi 26.10.2018 kadar tamamen boşaltılması bekleniyor.

Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Süleyman Şah konaklama tesisleri olarak 15 Temmuz 2012 yılında hizmete girmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku