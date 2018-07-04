Anız yakmak artık kanunen suç

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, ürün kaybına, çevre kirliliğine ve binlerce hayvanın ölmesine sebep olan anız yakmanın artık suç olduğunu söyledi.Ekinci , çiftçilerin daha önce izin alarak yaptıkları anız yakmanın artık...

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, ürün kaybına, çevre kirliliğine ve binlerce hayvanın ölmesine sebep olan anız yakmanın artık suç olduğunu söyledi.

Ekinci , çiftçilerin daha önce izin alarak yaptıkları anız yakmanın artık kanunen suç olduğunu, çiftçilerin ürününün bereketi ve toprağın verimliliği için artık anız yakmayı bırakılması gerektiğini söyledi.

Ekinci, "Anız yakmak, tarlaya ve tarlada bulunan binlerce hayvana zarar veriyor. Yapılan araştırmalar anızların yakılmasının kolay toprak işlemesi sağlamasına rağmen toprağın organik madde kapsamı ve verim üzerine birçok bakımdan olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Anız yangınları ile hasat sonrası tarlada kalan anızların toprağı erozyona karşı korumak, toprak yapısını düzeltmek ve topraktan suyun buharlaşmasını azaltmak suretiyle toprak verimliliği üzerinde önemli derecede etkili ve faydalı bulunmuştur. Toprağa gömülen anız bir süre sonra organik maddeye dönüşerek bitkilere yararlı hale gelmektedir. Anızların uygun pulluklarla sürülerek toprağa gömülmesinin, toprağın su tutma kapasitesini artırdığı, toprak sıkışmasını önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir. Erozyonla en az toprak kaybının buğday hasadından sonra anızı yakmadan gölge tavında sürüm yapılan tarlalar olduğu saptanmıştır. Anızla birlikte toprakta bulunan mikroorganizmalar ölüm sonucu yok olmaktadır. Kontrolden çıkan anız yangınları ile çevreye büyük zararlar vermektedir" diye konuştu.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci ve çiftçilerin katıldığı panel sonunda, toprağın verimliliği ve çevreyi korumak için anızların yakılmaması gerektiği mesajı verildi.