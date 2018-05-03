Atakent’te asfalt çalışması tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçede alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal yollarda sıcak asfalt, sathi asfalt ve beton yol dökümünü hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ilçelerde de çalışmalarına devam ediyor. Karaköprü’de Atakent Mahallesi’nde Adnan Menderes Caddesi ve Narlık Caddesinde sıcak asfalt hizmetini tamamlayan Büyükşehir Belediyesine Atakent Mahalle Muhtarı Hasan Gümük, mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin her ilçeye eşit hizmet getirdiğini ifade eden Muhtar Hasan Gümük, "Atakent Mahallesinde deforme olan yollar yüzünden vatandaş şikayetleri her geçen gün artıyordu. Bu şikayetleri Büyükşehir Belediyesine bildirdik. Başkanımız ekipleri seferber etti. Caddelerimizin önce altyapıları güçlendirildi, ardından asfaltları serildi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.