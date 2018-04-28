Atilla genç çiftçin nikahını kıydı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, katıldığı düğün töreninde hayatlarını birleştiren Hatice Timurtaş ile Abdüllatif Tutal’ın nikahını kıydı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, genç çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Önceki gün Tutal ve Timurtaş ailesine mensup Hatice ve Abbüllatif çiftinin Nikahı kıyan Atilla, sevginin yeryüzünde ki en güzel duygu olduğunu vurguladı. Genç çiftlerin bir düğün salonunda gerçekleşen nikah merasimi damat ve gelin yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın kıydığı nikahta çiftlerin şahitliğini akrabaları ve ilçenin tanınmış simaları yaptı.

Bir ömür boyu birliktelik için evet diyerek, imzaları atan çifte, Atilla mutluluklar dileyerek, aile cüzdanını geline teslim etti. Program sonrası davetlilere tatlı ve meşrubat ikram edildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hayatlarını bileştiren çifte mutluluklar dileyerek, "Vatandaşlarımızın özel gün ve davetlerinde yanlarında olarak mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum. Bugünde burada Abdüllatif ve Hatice kardeşlerimizin nikah akitlerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Çiftin mutluluklarının daim olmasını dilerim. İnşallah vatanına, bayrağına ve milletine sevdalı yavrularımız bu yuvada yetişecek" diye konuştu.