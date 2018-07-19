Başarılı kursiyerler sertifikalarını aldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda başarı gösteren kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, düzenlenen kurslarda başarı gösteren kadın kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikalarını verdi. Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Şıh Maksut Kadın Destek Merkezinde Sosyal Destek Programı kapsamında ‘Geleneksel kıyafet tasarımı’ kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıtım töreni ile İhlas Haber Ajansı(İHA) ve Eyyübiye Belediyesi tarafından birlikte organize edilen 15 Temmuz Fotoğraf sergisi düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize edilen program kapsamında 30 bayan kursiyere, başarı sertifikaları verildi. Eyyübiye Belediyesi Millet Kıraathanesi Kitap Otağında düzenlenen programa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci ile kursiyerler katıldı.

Programda kadın kursiyerlere seslenen Ayşe Ekinci, Eyyübiye Belediyesi’nin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığından bahsetti. Sertifika dağıtım töreninden sonra kursiyerlerle birlikte 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Sertifika ağıtım töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci,” Bugün burada gördüğüm kalabalık beni oldukça mutlu etti. Bir yıl önce kadın kurslarımız ve kadın destek merkezlerimizde başlamış, rüştünü ispat etmiş, hatta sertifika alacak kadar kabiliyetlerini geliştirmiş kadınlarımızın günden güne nasıl ayakları üstünde durduklarını görüyoruz. Bizde bugün burada sertifikalarını vererek hayatlarında yaşama sevinci ve yeni bir ufuk açmak adına onlarla birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Eyyübiye dezavantajlı bir bölgedir. Özellik ile kadınlarımız açısından dezavantajlı olan ilçemizi bu tarz etkinliklerle avantajlı duruma çevirmeye çalışıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci bunun farkında olarak Eyyübiye bölgesinde 4 tane Kadın Destek Merkezi açtı. Kadın Destek Merkezlerimizde kadınların okuma yazma, diksiyon, dikiş ve nakış, ,el sanatları bilgisayar, kuaför gibi kurslarımız mevcut. Çalışmasalar bile aldıkları sertifikalar ile kendilerini hayatta bir adım öne götürebilmek adına bu tür kabiliyeti onlara kazandırmaya başladık. Şu an ilçemizdeki Kadın Destek ve Gençlik Merkezlerinde farklı yaş gruplarına yönelik verilen kurslarda kadınlarımız kendilerini geliştirme şansına kavuştular. Oralardan aldıkları sertifikalar ile hayata farklı anlamda atılma şansını da kazandılar“ diye konuştu.