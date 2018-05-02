ŞANLIURFA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:53

Başarılı öğrencilere Çanakkale ve İstanbul gezisi

Eğitime ve öğrencilere yönelik bir çok çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede başlattığı okullararası bilgi yarışmasında derece giren öğrencilere Çanakkale ve İstanbul’a...

Başarılı öğrencilere Çanakkale ve İstanbul gezisi
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Eğitime ve öğrencilere yönelik bir çok çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede başlattığı okullararası bilgi yarışmasında derece giren öğrencilere Çanakkale ve İstanbul’a gezi düzenledi.

Gençlerin eğitimine destek vermek ve başarılarını ödüllendirmek için gezi programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa genelinde tüm liselerin katılımı ile gerçekleştirdiği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri İstanbul ve Çanakkale’ye uğurladı. Viranşehir Fen Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Ceylanpınar Fen Lisesi, Güneydoğu Yükseliş Anadolu Lisesi ile Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi okullarında dereceye giren 31 kişilik öğrenci kafilesinin katıldığı İstanbul ve Çanakkale gezisi başladı.

Gezi öncesi değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Suphi Çiçek, “Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren okullarımıza yönelik İstanbul ve Çanakkale gezileri düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere ve gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Öğrencileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire başkanı Suphi Çiçek, Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci, yarışmada dereceye giren okulların öğretmenleri uğurladı.

Öğrenciler 3 gün sürecek program kapsamında Selimiye Camisi, Bedesten, Beyazıt Külliyesi, Panoramik olarak düzenlenecek Tuna ve Meriç köprüleri, Eski Tren İstasyonu, Lozan Anıtı ve Avrupa müzecilik ödülü sahibi Beyazıd Külliyesi, Gelibolu Yarımadası Şehitlik Gezisi, Kilitbahir Mecidiye Tabyaları, Panoramik Onbaşı Heykeli, Morto ve Ertuğrul Koyu Panoramik, Çanakkale Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Mezarı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı’nda bulunan siperler, Atatürk’ün Gözetleme Noktası, İstanbul turu, tarihi yarım ada gezisi, Sultan Ahmet Meydanı, Ayasofya gezisi, Topkapı Sarayı, Hipodrom, Yerebatan Sarnıcını gezecek.
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