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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:35

Başkan Atilla, tedavi gören hastaları yalnız bırakmadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yatılı hastaları ziyaret etti.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek moral verdi....

Başkan Atilla, tedavi gören hastaları yalnız bırakmadı
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Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yatılı hastaları ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette Başkan Menderes Atilla, hasta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgi alan Başkan Menderes Atilla, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek çeşitli hediyeler verdi.

Hastanede yatan çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Atilla, oyuncak hediye etti.

"Gayemiz yüzlerde bir tebessüm oluşturabilmek"

Hasta ziyaretlerini fırsat buldukça yaptığını belirten Başkan Atilla, "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça hastanemizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. Tek gayemiz ağızlardan çıkan bir dua ve yüzlerde bir tebessüm oluşturabilmek. O güzel duaları duymak ve gönüllerde olmak gibisi yok. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizler de her fırsatta hastalarımıza ‘geçmiş olsun’ ziyaretlerinde bulunarak yanlarında olacağız. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum’ " dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya hastane ziyaretleri sırasında Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Çetin’de eşlik etti.
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