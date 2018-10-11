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11 Ekim 2018 Perşembe 10:18

Başkan Atilla, vaktini gençlere ayırdı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde bulunan parklarda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti."Geleceğin umudu gençlerdir" sloganı ile gençliğe verdiği önemi anlatan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, gençlere...

Başkan Atilla, vaktini gençlere ayırdı
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Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde bulunan parklarda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

"Geleceğin umudu gençlerdir" sloganı ile gençliğe verdiği önemi anlatan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, gençlere vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ilçede bulunan Şehitler Parkı ve Cumhuriyet Parkı’nı gezdi, gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Çocukları da ihmal etmedi

Başkan Menderes Atilla’yı karşılarında gören gençler, belediyenin yaptığı park ve diğer çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Parkta hoşça vakit geçiren vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Menderes Atilla, çocuklara da özel ilgi gösterdi. Gençlerle uzun süre sohbet eden ve gençlerin özçekim isteklerini de geri çevirmeyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla parkta oyun oynayan çocukların salıncakta oyunları da eşlik etti.

Çocuklarla da sohbet edip, parkla ilgili taleplerini dinleyen Başkan Atilla, temaslarını tamamladıktan sonra parktan ayrıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin genç nüfus ile paralellik gösterdiğine vurgu yaptı. Atilla, "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sizlerin evlerinizin dışında da zaman geçirip, dinlenebileceğiniz alanların sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi de genç nüfusun varlığıdır. Ceylanpınar’da bu değişime katkı sağlayan ilçelerden biridir. Yatırımlarımızda gençlerimize yer veriyor ve onları unutmuyoruz. Fırsat buldukça gençlerimizle bir araya geliyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, gençlerin geleceğimizin umudu ve ümididir" dedi.
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