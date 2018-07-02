Başkan Atilla’dan düğünler için silah uyarısı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla son zamanlarda düğün ve eğlencelerde artan silah sıkma olayından sonra düğünlerde silah sıkılmaması konusunda vatandaşı uyardı.

Son zamanlarda düğünlerde, kutlamalarda ve eğlencelerde silah sıkma olayları aldı başını gidiyor. Şu ana kadar yaşanan silah sıkma olaylarında herhangi bir yaralanmaya veya can kaybı yaşanmazken yaşanması da an meselesi...Önceki günlerde yapılan 24 Haziran seçim kutlaması ve Kanaat Önderi Mehmet Atilla’nın gelişi nedeniyle yapılan karşılama da Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla defalarca vatandaşları silah sıkmama konusunda uyardı.

Silah sıkılan düğünlere gitmiyor

Bireysel silahlanma konusunda sert tavır takınan Başkan Menderes Atilla, düğünlerde dahi silah sıkılmasını istemiyor. Başkan Atilla davet gönderilen düğünlere bile önceden haber göndererek silah sıkılmamasını aksi halde düğüne gelmeyeceğini belirtti. Öte yandan Başkan Atilla gün aşırı olarak ilçede yapılan düğün sahiplerine uyarı anlamında anons yaptırıyor. Önceki gün tedavisi sona eren ve ilçeye gelen Kanaat Önderi ve Eski Belediye Başkanı Mehmet Atilla’nın da karşılama töreninde Başkan Atilla silah sıkılmaması konusunda defalarca uyardı. Başkan Atilla silah sıkanlara, "Allah’ını, peygamberini ve bizi seven silah sıkmasın" uyarısında bulundu.

"Savaşlarda kullanılan silahın düğünlerde yeri yok"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, silahın bir savaş aracı olduğunu ve eğlence günlerinde yerinin olmadığına dikkat çekti. Atilla, "Düğünlerimiz mutlu bitsin, lütfen silahsız gelelim, düğün sahiplerinin mutlu günlerini acıya çevirmeyelim. Kuvvetli bir milli ve manevi kültüre sahip olan, ilçe ve köy sakinlerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca, düğün ve benzeri bu gibi toplumsal etkinlikler de silah kullanımının (isterse kurusıkı olsun) herhangi bir yaralanma ve ölüm olmasa dahi, Türk Ceza Kanuna göre suç kapsamında olduğunu, cezasının ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Kaldı ki, ölüm ve yaralanma söz konusu olursa cezasının çok daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Hepsinden önemlisi belirtilen bu hususların, başkalarının hakkına tecavüz olduğundan, başkalarının hakkının da üzerimizde kalabileceği akıldan çıkarılmamalı. İnsanlarımızı yaralayan, öldüren ve onarılmaz sonuçlar çıkaran bu ölüm makinesini hayatımızdan, düğünlerimizden, neşeli günlerimizden bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlılık göstererek bize destek vereceğine inanıyoruz. Düğünlerde silah ateşlemenin psikolojik bir saplantı olduğunu da söylemeliyim. Savaşlarda kullanılan silahın düğünlerde yeri yoktur. Eğlenmeyi abartmayalım; kimsenin ne canına, ne malına, ne de huzuruna bir zararımız olmasın; başkasının hakkını üzerimize almayalım; mutlu olalım ve mutlu kalalım" dedi.