Başkan Çiftçi Aşık-Öğütçü planının tüm ayrıntılarını açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Aşıt-Öğütçü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planı ile ilgili tüm detayları açıkladı. Gazetecilerin tüm sorularını cevaplayan Çiftçi, "Projemizin arkasındayız. Biz kamunun malını koruyoruz ve uydu kent olarak şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın munsapları ile bir araya gelerek kamu oyunda bir takım kişiler tarafından ’Kaşmer’ olarak lanse edilen Aşık-Öğütçü Kentsel Gelişim Alanı ile ilgili tüm detayları açıkladı. 7’nci sınıf tarım arazisi ve yüzde 96’sı kamu malı olan bölge ile ilgili tüm eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bu proje Şanlıurfa’nın geleceği için son derece önemlidir" diye konuştu.

Bu karar benim Karaköprü Belediye Başkanı olduğum dönemde verilmiştir

Aşık bölgesi ile ilgili bir takım tartışmalar sürdüğünü söyleyen Çiftçi,” Tartışmanın ve eleştirilerin yapılmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz ama süreçle ilgili yanlış bir değerlendirme ve yanlış bilgilendirmeler var. Algı yanlış yönlendiriliyor. Bizler de süreçle ilgili bilgiler vermek durumundayız ve onun için bir araya geldik.

Aşık - Öğütçü planlı alanının çalışması 02.03.2015 tarihinde Bakanlar Kurulunun onayı ile karar bağlanan bir yer. Bu kararname ile hazineye ait olan 5 bin dönüm yer bedeli mukavilinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanı olarak onay veriliyor. Bu onay başvurusunu Eylül 2014’de yine Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararı ile Büyükşehir Belediye Kanununda belirtilen 79. madde uyarınca talepte bulunuluyor. Bu iki iş ve işlem yerin belirlenmesi, alanın karara bağlanması ve benim şahsım döneminde olmuştur. Yer o dönemde belirleniyor” dedi.

Biz olsaydık aynısını yapardık

Kendi dönemlerinde olduğu takdirde aynı teklifi kendilerinin de yapacağını belirten Çiftçi, “Demek ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak biz ve arkadaşlarımız bu yerin belediyemize ve şehrimize kazandırılması noktasında onay verdik fakat bu teklifi bize getiren dönemin belediye başkanı idi. Olsaydık yine aynı teklifi getirirdik. Çünkü kamu alanının olduğu ve planlamaya uygun bir yer. Şehrin Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi için yapılması gereken bir yer. Zamanını açıkladım” şeklinde konuştu.

Neden Aşık - Öğütçü bölgesi

Beden buranın seçildiğini de anlatan Nihat Çiftçi, “Neden bu yerde başka yer değil. Şanlıurfa’mıza baktığımızda çok önceleri yapılan 1/100000’lik Çevre Düzen Planı. Şanlıurfa’nın 30 yıllık planını belirleyen plan Kentsel Gelişim Alanını burası olarak belirliyor. Birincisi bu. İkincisi Tarım Bakanlığı tarafından yapılan analizler neticesinde bu yer 7. sınıf tarım arazisi. Diğer bir konu bizim Meteorolojiden, Çevreden, Orman Bölgeden, Devlet Su İşlerinden yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu bölgenin her şekli ile uygun olduğunu gösteriyor. Biz, bu görüş çerçevesinde ve en önemlisi kamu malını belediyeye kazandırmak adına işte onun için burası. Onun için dönemin belediye başkanı burayı karar vermiş. Burası herhangi bir havzada değil. Balıklıgöl havzasında değil. Balıklıgöl havzasının üst sınırı üst sınırdaki alan. Reisimizin buna ilişkin kararı var” dedi.

Bu planın neden yerel seçimlere 6 ay kala gündeme taşındığı konusunda düşüncelerini aktaran Çiftçi, “Diğer bir konu ise neden bugün. Seçimlere 6 ay var ama neden bugün. Arkadaşlar bu plan 2015’de başladı. 3-4 yıllık bir ürün. Kolay olmuyor. İdare edildi, Bakanlar Kurulu onayladı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buraya işgaller başladı ve biz resmi kayıtlarda olmak suretiyle kontrol altına aldık. Ekiplerimiz gitti, zabıtamız gitti, jandarma kuvveti gitti. Şanlıurfa Valiliği ile yapmış olduğumuz yazışmalar belli” şeklinde konuştu.

TOKİ ile yapılan görüşmeler

Talebin Milletvekillerinden geldiğini söyleyen Çiftçi, “Şimdi kurum görüşleri alındıktan sonra Gaziantep yanı başımızda. Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Ali Cevheri, İlçe Belediye Başkanlarımız vardı ve biz TOKİ’de bir toplantı gerçekleştirdik. Vekillerimizin "55 bin konut Gaziantep’te yapıyorsunuz. Şanlıurfa’nın ne suçu var. Şanlıurfa’da da çalışmalarınız olsun" şeklinde bir talep geldi. Bu yerin ilanı tamamdı. Bedeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ödenmişti ve tapu bize geçmişti. Ve TOKİ Başkanı bizden burayı talep etti. Ben de "Burası Şanlıurfa’nın hakkı. Burası Dönüşüm ve Gelişim alanı" dedim. Yani biz Şanlıurfa’da Kentsel Dönüşümü bekleyen alanlara karşılık burayı verebiliriz. Yeni bir proje karşılığı veremeyiz. Yapacağımız projeler burada çöküntü alan dediğimiz, gecekondu alan dediğimiz alanlara karşılık biz burayı harcayacağız ve konut yapacağız. Onun için ben veremem” dedi.

Plan, tüm siyasi partilerin ortak kararı ile onay aldı

Planın tüm siyasi partilerin ortak kararıyla onay aldığını söyleyen Çiftçi, “4 ay önce karar getirildi. İmar Komisyonu arkadaşlarımız titizlikle bu konuyu çalıştılar. Ve raporlarını geçen ay hazırlayıp sundular. Grup toplanıp, Ekim ayına bıraktılar. Ve ekim ayında tüm siyasi partilerin ortak kararları ile hiçbirinin şerhi olmaksızın bu planlama onay aldı. Çalışmanın artık aleniyet kazanması için diğer kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, basın, halkımızın çalışmayı askıda görülmesi için meclis tarafından karar alınmıştır. Askıda yapılabilecek tüm itirazlar, tüm ilaveler, tüm görüşler tekrar meclise gelir ve komisyonu havali edilir, rapor halinde meclise tekrar gelir ve meclis bunu karara bağlar. Ya ’Evet itiraz doğrudur’ der ya da ’İtiraz şu şu gerekçelerden dolayı doğru değildir’ denilir ve tekrar onu karara bağlar. Tekrardan askıya alınır” ifadelerine yer verdi.

Yüzde 96’sı kamunun malı olan bir alan

Uygun görülen alanın yüzde 96’sının kamuya ait olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Aşık-Öğütçü bölgesinin yüzde 96’sı kamu malı olan bir yer. 5 bin dönümü belediyeye ait, 3 bin 500 dönümü hazineye ait. İçinde 400 dönüm mülkiyet var. Büyükşehir Belediye Meclisimizden Allah razı olsun. Biz tüm ilçelerde imar planları yaptık. Allah şehidimizdir ki hiç bir zaman şu mülkiyet kime aittir şeklinde bakmadık. 35 kişi bu 400 dönüme ait. Ben bu özel mülkiyeti olanlara ’Siz olmazsınız mı’ diyeyim ne yapayım. Şehrimizde imar planı rantla anılmış olabilir. Fakat ben 3 buçuk yıla sığdırılan imar planından bahsediyorum. Eğer bugün ilçelerimizde düzenli bir imar planı yapılıyorsa bunun altında meclisimizin imzası var. Onların hakkı ve çalışması var. Bunu söylemek zorundayım. Bu planı 15 yıldır ilanlar var. Yeşildirek, Sanayi, Karakoyun Mahallesi, Hızmalı Mahallesi, Eyyübiye, Yakubiye, Kalkana gittiğimde insanlar ’bizi ne zaman buradan kurtaracaksın’ diyor. İşte arkadaşlar Kentsel Gelişim ve Dönüşüm bunun için yapılır. Gecekonduların müsebbibi ben değilim. Benim dönemimde değil. Ben gelişim ve dönüşümle uğraşıyorum. İşte bu alanı biz gelişim ve dönüşüm için kullanacağız. Diğer yandan insanlar bizlerden hizmet beklerken bu kaynağımızı nereye harcayacağız diye düşünmeliyiz. Şehrimizi gecekondulardan nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeliyiz. Bu yer fakir fukaraya gidecek” dedi.

Burada arsa baronlarının yeri olmamış olabilir

Bölgenin Karaköprü ilesi sınırlarında olduğunu söyleyen Çiftçi, “Bu yerde arsa baronlarının yeri olmamış olabilir. Bu yer Karaköprü ilçe sınırlarının içerisinde olabilir ve ben Karaköprü’den gelmiş olabilirim. Ne yapayım ailemi mi değiştireyim. Bana babam Türkmen Çiftçi’den kalan yer iki katlı imar planı. 10 yıldır kamuoyu diyor ki ’O adam orayı 5 kat yapacak’. Ben niye yapayım. Ben parayı silmişim. Ben de Şanlıurfa sevdası var. Bu sorumluluk öyle kolay değil. Sorumluluk alan kişinin derdi başka oluyor” dedi.

Kırıldım ve üzüldüm

Eleştiriler nedeniyle çok üzüldüğünü söyleyen Çiftçi, “Gerçekten kırıldım ve üzüldüm. Çünkü eğer 17 yıldır aranızda evladınız, bildiğiniz bir aileyi tanımamışsanız şu dağlık alanı size Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanı olarak yapıyorsa ve sizde böylesine bir ithamla kendisine yaklaşıyorsanız, gerçekten kırıldım. Ben nasıl bu şevkle şehri kontrol edeceğim. İki yıldır Türkiye’nin en iyi planını hazırlayan ekibin gözüne nasıl bakacağım. Benim çoluk çocuğum var. Çocuğum bana ’Baba bana okulda soruyorlar ne oluyor’ diyor. Olay buraya kadar geldi. Kimden şimdiye kadar talepte bulundum, söylesinler” şeklinde konuştu.

Niçin bizimle paylaşılmadı eleştirisi

Bu mantıkla gelişmenin mümkün olmadığını söyleyen Çiftçi, “Ben konuyu meclisimle paylaşmışım, komisyonumla paylaşmışım, encümenimle paylaşmışım. İmar Şehircilik benim 150 personelim bununla ilgili çalışıyorlar. Vekillerim o dönemde biliyorlar. Bu mantıkla nasıl biz gelişmiş şehirlere yetişeceğiz. İlk kez Yeşildirek’te Karayollarını biz yıktık. 15 yıldır sanayi dönüşmüyor orayı ilk kez biz yıkıyoruz. Karakoyunda milletin parasını vererek evlerini kamulaştırıyoruz ve kavşak yapıyoruz. Bunu hangi parayla yapacağız. Reisimiz neden Aşık-Öğütçü’nün altına imzasını attı. İmzaladı ve ’Al burayı Şanlıurfa’nın gecekondusu için kullan’ dedi. Plana kimse itiraz etmiyor” dedi.

Rektörün söylediğine deli olmamak elde değil

Harran Üniversitesi Rektörünün kendilerini eleştirmelerini yanlış bulduğunu söyleyen Çiftçi, “Bizi rektörümü eleştirmiş. Çok sevindim. Duyduğumda dedim ki ’Bilim insanıdır. Kendi mühendislik fakültesinde toplamıştır uzmanlarını. Meclis olarak istifade ederiz’ dedim. Heyecanla baktım ki ’Eyyübiye’de birinci sınıf tarım arazisini neden açmadınız’ şeklinde. İş tersine dönmüş. Ben teknik ve bilimsel çalışıyorum. Adam bunu söylüyor. Deli olmamak elde değil. Sizden rapor ve teknik görüş bekliyorum. Sizden bu plan içerisinde ikinci üniversite bekliyorum. Siz benden raylı sistem istiyorsunuz. neyle yapacağız söyler misiniz. Bu işlerden anlamadığı belli. Allah aşkına anlayan bir hoca desin. Kadronuza güveniyorum. Üniversiteyi asfaltyan, Tekno Kent’i bilimsel mantıklya nasıl kalkınır diyen biziz. Üniversitenin yapması gereken, halkı aydınlatması gereken bilim insanı algı yapıyor. Ey Şanlıurfalılar işte olay bu” şeklinde konuştu.

"İbrahim Tatlıses yanıltıldı, onu memleketine davet ediyorum"

İbrahim Tatlıses’in de tartışmalara dahil olduğunu ve yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Çiftçi, “Tatlıses ağabeyimiz bu şehrin en önemli değeri. Tatlıses doğru söylüyor ama bir eksiği var. Diyor ki ’Ben dağ eteğinden yer aldım. Orayı neden geliştirmiyorsun. Hayırdır bu Aşık - Öğütçü’ye gitmişsin’. Samimi konuşuyor. Ben şunu söylüyorum ’İbrahim ağabey, Urfa’ya gel. Dağ eteği eski Dağ eteği değil. Orayı çelik köprüler yapan, çevre yolları yapan, yolları yapan bu kadro. Gel şehri gör. Buradaki kim tarafından olduğunu bildiğim bir kişi tarafından yanıltıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tatlıses ağabeyimizi memleketine davet ediyorum” dedi.

Haksız ithamlara karşı duracağını söyleyen Çiftçi, “Ben ömrümü hukuk için verdim. Haksız ithamlarla karşı karşıya kalmamak ve algı operasyonlarına hedef olmamak için mücadele verdim . Toplumun sesi olmak, toplumun hakkını hukukunu korumak için ben okudum. Yatılı okudum. Yürüyerek okula gittim. Kimseye pabuç bırakmam. Çok net ifadelerle konuşuyorum. Bildiğim bu konuda kimseye laf ettirmem. Sorumluluk bende” şeklinde konuştu.

Bu güzel planı, bu şehrin evlatlarının yaptığını söyleyen Çiftçi,”100 metrelik yollar. Yenilenebilir enerji ile ısıtması sağlanacak plan. kentin her yerine yeşil alan. Buradaki uydu kent 8 mahalle olarak tasarlandı. Ve kent siluetleri yapılmış. İlk kez bir tasarım yapılarak bir çalışma ortaya konulmuş. Okula, camiye her yere yürüme mesafesinde giden Osmanlı ve Selçuk mimarisinin yapıldığı bir plan. Bunu yapan bu şehrin çocukları. Bizim mimarlarımız ve bizim şehir plancıları. Hepsini tebrik ediyorum. Kimse plana ses etmiyor. Plan harika diyor. Ama algı üstüne algı. Lütfen bilmediğiniz bir konuda güvensiz ortam oluşturmayın. Bakıyorum aynı kişiler, farklı konularda hep aynı şekilde algılarla geliyorlar” diye konuştu.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.