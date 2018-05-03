ŞANLIURFA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:45

Başkan Çiftçi güne esnaf ziyareti ile başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Yenişehir Mahallesindeki esnafı ziyaret etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Yenişehir Mahallesindeki esnafı ziyaret etti. Gezisinde iş yerlerine giderek esnafa hayırlı...

Başkan Çiftçi güne esnaf ziyareti ile başladı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Yenişehir Mahallesindeki esnafı ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Yenişehir Mahallesindeki esnafı ziyaret etti. Gezisinde iş yerlerine giderek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları anlattı.

"Şanlıurfa turizmde hak ettiği payı alacak"

Ziyaretlerinde turizme yönelik yapılan uygulamaları aktaran Çiftçi, "Şanlıurfa’yı seven Büyükşehir kadroları şehrimizin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için elinden geleni yapıyor. Şehir olarak bir bütün halinde hareket etmemiz lazım. Biz, her zaman halkının yanında duran ekip olarak daha nice projemizi Şanlıurfa’mıza kazandıracağız inşallah" diye konuştu.

Esnafın çay ikramlarına da eşlik eden Çiftçi, ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesinin kentin diğer bölgelerindeki çalışmalarını incelemek üzere ayrıldı.
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