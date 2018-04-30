ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06

Başkan Demirkol’un Berat Kandili mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yayımladığı mesaj ile pazartesi gününü salıya bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili’ni kutladı.Demirkol, mesajında Haliliye Belediyesinin Balıklıgöl Dergah Camii’nde Kut’ul Amare Şehitleri...

Başkan Demirkol'un Berat Kandili mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yayımladığı mesaj ile pazartesi gününü salıya bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili’ni kutladı.

Demirkol, mesajında Haliliye Belediyesinin Balıklıgöl Dergah Camii’nde Kut’ul Amare Şehitleri için ve Berat Kandili dolayısıyla Mevliti Şerif düzenleneceğini belirterek, tüm herkesi saat 21:00’de başlayacak mevlite davet etti. İslam aleminin Beraat Kandili’ni de kutlayan Demirkol mesajında, "Hepimizin bir arada sofralara oturduğu, iftarı beklediği, aynı dualara eller açtığı, şükrettiği Ramazan Ayına sayılı gün kala, Berat Kandili bir arınma gecesidir. Rabbim’den dileğim şudur ki, bu hayırlar saklayan geceden tüm inanlar istifade edecek, hepimizin duaları kabul olacaktır. Berat Kandilinin tüm İslam Aleminden başlayarak, tüm inananlar için sayısız hayra vesile olmasını dilerim. Her iki cihana yayınlan sonsuz saadetin kapısı olan bu ve benzer günlerin hayatımızda bir dönüm noktası, bir örnek olması adına dualarımız birdir. Her birimizin yaptığı işlerin, verdiğimiz emeklerin de ibadet tadında ömre yayıldığı günler diler, bu aziz vatanın ebediyeti için can vermiş tüm şehitlerimize rahmet, tüm inanlara hayırlarla, kandilinizi bir kez daha tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku