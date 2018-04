Başkan Demirkol’un Berat Kandili mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yayımladığı mesaj ile pazartesi gününü salıya bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili’ni kutladı.

Demirkol, mesajında Haliliye Belediyesinin Balıklıgöl Dergah Camii’nde Kut’ul Amare Şehitleri için ve Berat Kandili dolayısıyla Mevliti Şerif düzenleneceğini belirterek, tüm herkesi saat 21:00’de başlayacak mevlite davet etti. İslam aleminin Beraat Kandili’ni de kutlayan Demirkol mesajında, "Hepimizin bir arada sofralara oturduğu, iftarı beklediği, aynı dualara eller açtığı, şükrettiği Ramazan Ayına sayılı gün kala, Berat Kandili bir arınma gecesidir. Rabbim’den dileğim şudur ki, bu hayırlar saklayan geceden tüm inanlar istifade edecek, hepimizin duaları kabul olacaktır. Berat Kandilinin tüm İslam Aleminden başlayarak, tüm inananlar için sayısız hayra vesile olmasını dilerim. Her iki cihana yayınlan sonsuz saadetin kapısı olan bu ve benzer günlerin hayatımızda bir dönüm noktası, bir örnek olması adına dualarımız birdir. Her birimizin yaptığı işlerin, verdiğimiz emeklerin de ibadet tadında ömre yayıldığı günler diler, bu aziz vatanın ebediyeti için can vermiş tüm şehitlerimize rahmet, tüm inanlara hayırlarla, kandilinizi bir kez daha tebrik ederim” ifadelerini kullandı.