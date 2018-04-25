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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:56

Başkan Ekinci ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyüpkent ve Eyüpnebi Mahallelerinde ikamet eden mağdur aileleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci, daha önceden belediye tarafından...

Başkan Ekinci ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyüpkent ve Eyüpnebi Mahallelerinde ikamet eden mağdur aileleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci, daha önceden belediye tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan aileleri ziyaret etti. AK Parti Eyyübiye İlçe Yönetimi Üyeleri, her iki mahallenin muhtarı ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte aileleri ziyaret eden Ekinci, vatandaşlara yardımda bulunarak çocukları oyuncak hediye etti. Ziyaret ettiği ailelerden dua isteyen Ekinci,” İlçe teşkilatımız, muhtarlarımız ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çat kapı ziyaretlerimizi yapıp vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Tabi bu ziyaretler esnasında çocuklarımızı da unutmuyoruz. Mahalle ziyaretleri kapsamında özellikle mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın tüm taleplerini karşılıyoruz. İletilen talepleri büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaksızın yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlık sorunu yaşayan insanlarımızın bu sorununu gidermek için en gelişmiş hastaneye götürüp tedavisine yardımcı olamaya çalışıyoruz. Evinde fiziki anlamada bir sıkıntı varsa bakım ve onarımını yapıyoruz. Bizler elimizden geldikçe sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini insanlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Eyüpkent Mahalle Muhtarı Cuma Şa ise,” Başkanımız ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman telefonları açık. Mahallenin ihtiyaçları olduğunda kendilerine hemen ulaşıyoruz. Biz kendisinden razıyız, Allah da kendisinden razı olsun" diye konuştu.
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