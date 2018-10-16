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16 Ekim 2018 Salı 10:33

Başkan Menderes Atilla, park çalışmalarını yerinde inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz Mahallesi’nde yer alan ve çalışmaların tamamlandığı Zeytin Dalı Parkı’nda incelemelerde bulundu."Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar...

Başkan Menderes Atilla, park çalışmalarını yerinde inceledi
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Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz Mahallesi’nde yer alan ve çalışmaların tamamlandığı Zeytin Dalı Parkı’nda incelemelerde bulundu.

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapmaya devam ederken, yapımı biten 15 Temmuz Mahallesi Zeytin Dalı Parkı’nda açılış için gün sayılıyor. Her mahalleye bir park projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi’nde yeni bir park için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Zeytin Dalı Parkı’nda çalışmaların tamamlandı. Büyük bir alan üzerine inşa edilen parkta yeşil alanlar, koşu yolları ve çocuk oyun grupları yer alıyor. 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan oluyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Parkı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Menderes Atilla, parkın tamamlandığını ve kısa süre içinde açılışının yapılacağını ifade etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye olarak yeşil alana önem verdiklerini ifade etti. Atilla, “15 Temmuz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Parkı’nı inceledik. Parkta oturma grupları, yürüyüş yolları ve çim işleri de tamamlandı. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri için yeşil alana oldukça önem veriyoruz. Yeşili seviyoruz ve önemsiyoruz. Parkı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece bu mahallede oturan vatandaşlarımızın çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri nezih bir ortam oluşturmuş olacağız. Başta mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.
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