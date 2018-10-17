Baydilli beyaz masada gelen telefonları cevapladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü’de vatandaşların çözüm noktası olan beyaz masa birimini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa Birimini ziyaret eden Baydilli gelen talep ve şikayetlerle...

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü’de vatandaşların çözüm noktası olan beyaz masa birimini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa Birimini ziyaret eden Baydilli gelen talep ve şikayetlerle ilgili bilgi aldı. Beyaz masa biriminin vatandaşla belediye arasında köprü görevi gördüğünü belirten Baydilli buradan gelen şikayetlerin gerekli birimlere iletilerek değerlendirildiğini belirtti.

İlçedeki vatandaşların sorunlarını telefonla dinlediklerini ve çözüme kavuşturduklarını belirten Baydilli, "Beyaz Masa birimimiz telefondan vatandaşlarımızın taleplerini, şikayetlerini veya önerilerini alarak bizlere iletiyor. Biz de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek adına bu talepleri alıp değerlendirilmesi için gerekli birimlere gönderiyoruz. Birimimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında ve gelen şikayetler hakkında arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Burada özveriyle çalışan, bizim adımıza vatandaşımızla görüşen personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli, Beyaz Masa personeline telefonların 24 saat cevaplanması şikayetler ve talepler konusunda daha dikkatli ve özverili olmaları konusunda uyarılarda bulundu.