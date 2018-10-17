ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:14

Baydilli beyaz masada gelen telefonları cevapladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü’de vatandaşların çözüm noktası olan beyaz masa birimini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa Birimini ziyaret eden Baydilli gelen talep ve şikayetlerle...

Baydilli beyaz masada gelen telefonları cevapladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü’de vatandaşların çözüm noktası olan beyaz masa birimini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa Birimini ziyaret eden Baydilli gelen talep ve şikayetlerle ilgili bilgi aldı. Beyaz masa biriminin vatandaşla belediye arasında köprü görevi gördüğünü belirten Baydilli buradan gelen şikayetlerin gerekli birimlere iletilerek değerlendirildiğini belirtti.

İlçedeki vatandaşların sorunlarını telefonla dinlediklerini ve çözüme kavuşturduklarını belirten Baydilli, "Beyaz Masa birimimiz telefondan vatandaşlarımızın taleplerini, şikayetlerini veya önerilerini alarak bizlere iletiyor. Biz de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek adına bu talepleri alıp değerlendirilmesi için gerekli birimlere gönderiyoruz. Birimimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında ve gelen şikayetler hakkında arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Burada özveriyle çalışan, bizim adımıza vatandaşımızla görüşen personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli, Beyaz Masa personeline telefonların 24 saat cevaplanması şikayetler ve talepler konusunda daha dikkatli ve özverili olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku