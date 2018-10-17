Baydilli ilçede alan gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede alan gezilerini devam ediyor.Gap Bulvarında ve Şenevler Mahallesinde incelemelerde bulunan Baydilli yapılan çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.İlçede her sokağı bizzat...

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede alan gezilerini devam ediyor.

Gap Bulvarında ve Şenevler Mahallesinde incelemelerde bulunan Baydilli yapılan çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

İlçede her sokağı bizzat görmek istediği için gezdiklerini belirten Baydilli, "Karaköprü her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Biz de buna ayak uydurmak ve çalışmalarımızı yetiştirmek için normalden daha çok çalışmalıyız. Bunun için erken mesaiye başlayarak teknik ekibimizle geziyoruz, sokak sokak dolaşıp çalışmalarımızı inceliyoruz. Tek hedefimiz vatandaşlarımızın rahatça yaşayacağı, tertemiz ve modern bir Karaköprü oluşturmaktır" diye konuştu.